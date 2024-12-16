不存在战胜国民的政治……宪法法院肩负的历史重任. December. 16, 2024 07:54. . 尹锡悦总统弹劾案 14日下午在国会表决通过。这距离宣布“12·3”紧急戒严仅过了11天。继前总统卢武铉、朴槿惠之后，这是韩国宪政史上第三次通过总统弹劾案。国会的弹劾决议立即被宪法法院接收，宪法法院给案件编了号，着手审理弹劾案。宪法法院计划于16日召开会议，通过电子分配确定“主审法官”，并指定两名负责辩论准备的“受命法官”。 300名国会议员全部参加此次表决，以204票赞成、85票反对、3票弃权、8票无效通过弹劾案。与一周前国民力量党议员只有3人参加表决、因投票不成功而告吹的第一次弹劾案表决不同，108名执政党议员中至少有12人投了赞成票。国民力量党虽然维持了“可以参与表决但要否决弹劾案”的党论，但未能阻止12名议员出于良心和信念的投票和11名议员的消极回避。 执政党再是总统的政党，也不能拒绝大多数国民希望的弹劾。此次表决的结果，在韩东勋代表体制崩溃后，国民力量党陷入了难以预测未来的内讧，作为与总统共命运的政党，其阵痛不可避免。国民力量党的危机即意味着保守政党的危机。为了以深刻的自察和反省为基础，修补保守势力，迫切需要粉身碎骨的努力。 随着国会通过弹劾案，现在已开启宪法法院时间。尹总统拒绝主动辞职、委托执政党和政府运营国政的奇怪的非正常体制被解除，根据宪法程序转换为权限代行体制，这是值得庆幸的事情，但政府的限制性领导力很难消除最近的混乱和不安。因此，宪法法院比任何时候都更需要迅速做出弹劾决定。 朴槿惠前总统从弹劾案表决到宪法法院决定共历时91天。与亲信干政错综复杂的朴前总统不同，尹总统的事实比较明确，因此可以更快地进行审理。但9名法官有3名空缺，很有可能引发公正性争议。为了让宪法法院完成9人体制，得出没有污点的结论，国会应尽快结束法官候选人的人事听证会等程序。 过去十多天里，韩国国民经历了意想不到的历史性时间旅行。尹总统突然宣布戒严，重新唤起了45年前军事政权启动后历史背后的黑暗记忆。国民在深夜被宣布戒严吓了一跳，在国会的阻止下告吹后松了一口气。此后，随着尹总统戒严当时的行踪陆续传开，甚至听到尹总统强行狡辩其正当性的谈话，国民为之摇头。 继国会对尹总统宣布违宪、违法戒严进行政治审判后，宪法法院将通过司法审判决定是否罢免作为内乱罪首领的尹总统。在弹劾案审理期间，韩国社会有可能出现严重的理念性党派分裂和对立局面。提出连尹总统都深陷其中的不正当选举阴谋论等极右主张的势力，可能比任何时候都大大发声。 作为宪法的守护者，宪法法院要表现出基于法理的慎重、旨在结束混乱的敏捷。此次宪法法院的决定，将不亚于司法判断，成为回顾韩国民主化历程、纠正倒退性脱轨的重要契机。每一位法官感受到异乎其他的重量。特别是，我们的历史正在高呼“回到未来”。

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