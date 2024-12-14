大都会提供主场球场套房并为家属配保镖……索托选择了家人. December. 14, 2024 07:20. by 任寶美 bom@donga.com. 美国职业棒球大联盟（MLB）选手合同相关报道中经常出现“（纽约）洋基队折扣”的表述。这也从侧面证明了认为如果能穿上世界大赛最多（27次）冠军球队洋基队的队服，身价稍微低点也不要紧的选手很多。但是对于离开洋基队，与地区竞争对手纽约大都会队签约的胡安•索托（26岁）来说，家人比洋基队折扣更重要。 与索托签订职业体育历史上最大规模15年7.65亿美元（约1.095万亿韩元）合同的大都会队13日在主场城市球场举行了索托加盟记者招待会。而且会上还公开了无偿提供主场豪华套房等详细条款。索托为了能让家人舒服地观看自己奔跑的样子，提出了这一条件，大都会队也欣然接受了这一要求。 据《纽约邮报》等媒体报道，索托向纽约洋基队也提出了类似条件，但纽约洋基队没有接受。洋基队团长布莱恩•卡什曼表示：“如果需要主场套房，可以花钱使用。我不认为是否提供套房对合同的决定产生了影响。” 但索托在加盟记者会上表示：“提供套房是（与大都会队签约）的最大理由之一”，“大都会队经常谈论家人，并关心如何对待我和我的家人，这让我深受感动。”大都会队还决定，包括春季集训和季后赛在内，不分主场和客场比赛，向索托的家人提供警卫人力。今年赛季初期，媒体曾报道过洋基队保安阻止索托一家出入球场内特定区域的事实。

한국어