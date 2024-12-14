韩江：“被市民的勇气感动……情况并不那么绝望”. December. 14, 2024 07:19. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 参加邀请诺贝尔文学奖获奖者的朗读会的小说家韩江就国内紧急戒严事态表示：“情况并不像在外面看到的那么绝望。” 12日（当地时间）下午，出席在瑞典斯德哥尔摩皇家话剧院举行的“诺贝尔朗读之夜”活动的韩江，被当地翻译家尤基科•杜克问到“在那么混乱的情况下出国，有多可怕”时，她回答说：“我不认为有那样可怕。” 韩江在紧急戒严事态发生两天后的5日，为参加诺贝尔文学奖颁奖典礼等诺贝尔周前往瑞典。她说：“诺贝尔期间要做很多事情，没能好好看新闻，所以不太了解情况”，“因为这次事件，市民们表现出的真心和勇气让我很感动。所以我不认为情况有那么可怕。”另外，她还反复强调，“我认为情况并不像在外面看到的那么绝望。” 韩江还说：“有光州记忆阴影的和我同龄的人或者比我年纪大的人很多都去了（示威现场）”，“因为知道如果放任不管，情况会恶化到什么程度，所以所有人都能带着担心和警惕心行动。”她说：“在离示威现场稍远的地方，看到了正在读我书的人们的照片。当时心里很感动。” 韩江当天还突然朗读了《希腊语时间》。当初计划由当地演员朗读，韩江只参加面谈。韩江在当天的朗读会结束后，结束了诺贝尔文学奖获奖相关的所有正式日程。在前一天的座谈会上，她说，“现在我将回到日常生活中，安静地努力创作新作，请大家多多关注。”

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