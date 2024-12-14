不到一周就穿帮的戒严参与者谎言. December. 14, 2024 07:19. . “是为了警告。” 尹锡悦总统在宣布戒严的第二天（4日）在龙山总统室会见国务总理韩德洙、国民力量党代表韩东勋等人，并表示：“戒严是对在野党暴举的‘警告用’措施。”但在10日，前特战司令郭钟根爆料，尹锡悦在秘密电话中指示，“议决法定人数好像还没有达到，快点破门进去，把里面的人员拉出来”。戒严部队将国会议员拉出来，无论谁看都不是警告性。谎言被揭穿仅用了6天时间。 “没有指示” 总统室7日对记者说：“总统从未指示任何人逮捕和拘禁国会议员。”当天，国家情报院第一次长洪壮源在国会上公开了尹锡悦“抓住这次机会，彻底整理”的发言和逮捕对象的政界人士名录。不知是不是因为万幸，总统室没有作出“仔细听吧！要求彻底整理并不一定意味着逮捕和拘禁”式的澄清。这一谎言连一天也没扛过。 “看电视才知道” 警察厅长赵志浩5日在国会表示：“通过媒体得知宣布戒严的事实。”前司令郭钟根6日在油管上表示：“通过（新闻）字幕才知道。”全是谎言。根据调查结果，赵志浩提前被叫到三清洞总统家中，直接从尹锡悦那里拿到了戒严作战指挥文件，并听取了作战计划“吹风”。郭钟根还前主动吐露了戒严两天前时任国防部长金龙显下达6个戒严任务地点一事。两个谎言不到一周都穿帮了。 一般而言，牵扯犯罪的人说谎，最大的理由就是想隐瞒罪行。或者，也有可能是想稍微减少一下落下的处罚。有些人可能想通过说谎来维护名誉。口中说着“我绝对没有牵连”。 但这次戒严是全体国民和外电现场直播的。警察、检察、高级公职人员犯罪调查处正在像赛马一样进行调查。人证物证充裕。真相和处罚结果可能比期待来得慢，但肯定会到来。随着一人两人相继脱离战线，对好口径的谎言轴心正在瓦解。没看到连当晚总统的脸色也被透露了吗? 如果现在还有人认为“只要我闭嘴，就不会知道真相”，就应该自觉地认识到现实。相比犯下最大罪的人，隐瞒到最后的人更容易受到背叛。如果能减少为查明真相而消耗的国力、努力、时间，用于重建衰败的国家，那将是好事。 国民没有想到，2024年，韩国总统任期刚刚一半，会发生这种史无前例的国难。选没选他的人都是一样的心情。尹锡悦在2022年5月10日的就任仪式上这样说过。“我一定会以自由、人权、公正、联合的价值为基础，与伟大的国民一起打造一个国民真正的主人国家，在国际社会上尽到责任、受到尊敬的国家。”不知道是现在才穿帮的谎言，还是最终成为了谎言，只有他本人知道。

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