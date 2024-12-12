在美国销售的小型SUV，10辆中有4辆是韩国通用产汽车. December. 12, 2024 08:08. by 韩载熙记者 hee@donga.com. 韩国通用（GM）的“Trax Crossover”和“Trailblazer”在北美小型运动型多功能车（SUV）市场双双处于销售领先地位。 11日，据市场调查机构JD Power透露，Trax Crossover今年上半年（1~6月）在美国SUV零售市场的占有率为20.6%，在相关领域位居第一。排在第三位的是市占率为11.3%的Trailblazer。 两款车型都是美国通用汽车（GM）旗下的雪佛兰品牌，实际上同样的车型也以“别克恩维斯塔”、“别克昂科拉GX”等别克品牌在美国销售。如果加上以别克品牌的名字销售，Trax Crossover和Trailblazer今年上半年在美国市场的小型SUV占有率将达到42.4%。也就是说，在美国销售的10辆小型SUV中有4辆是韩国GM生产的车型。 Trailblazer采用了大型SUV车型搭载的9速自动变速器，并结合了减少外部噪音的“噪音消除”功能等。也就是说，标榜高级小型SUV。 Trax Crossover被公认为“性价比”很好的车。虽然是2000万韩元左右的车型，但内部空间宽敞，设计流畅。 雪佛兰在迎来销售旺季12月之际，如果本月购买“2025年款Trailblazer”的顾客选择“组合分期付款项目”（现金支援和分期付款优惠相结合的方式），将支援50万韩元的现金。另外，分期付款可享受5.5%利率下最多36个月分期付款或5.9%利率下最多72个月分期付款的优惠。 同期购买Trax Crossover的顾客，则可以享受3.9%利率下最多36个月分期付款或4.9%利率下最多72个月分期付款的优惠。

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