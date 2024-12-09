特朗普重返外交舞台……与马克龙再次展开“握手比拼手劲”. December. 09, 2024 08:23. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美国当选总统特朗普7日出席在法国巴黎举行的巴黎圣母院重新开馆仪式，华丽地重返外交舞台。这是特朗普赢得美国总统选举胜利后首次出访，与乌克兰总统泽连斯基等海外领导人举行多场会晤。 特朗普当天在巴黎爱丽舍宫接受法国总统马克龙的迎接，开始了日程。马克龙准备了红地毯等，提供了相当于现任总统的礼宾。在巴黎圣母院重新开馆仪式上，马克龙在和夫人布里吉特之间安排特朗普的位子，给予了破格待遇。 特朗普在会见马克龙时，还展现了特有的“握手比拼手劲”。特朗普在与马克龙合影留念时，紧闭着嘴，紧紧握住手，摆出了扭动的姿势。特朗普在首次在任时也曾与马克龙见面，像掰手腕一样握手9秒钟，与多位首脑表现出了相似的一幕。 当地媒体评价说：“特朗普仍然习惯用握手表示好坏，试图先发制人。”特朗普的支持者们也在社交媒体等上欢呼说：“再次通过握手支配世界各国首脑。” 特朗普还与泽连斯基举行了突然会晤。据《纽约时报》报道，两人在爱丽舍宫在马克龙的斡旋下举行了约30分钟的三方会晤。据悉，特朗普在与泽连斯基第一次会晤时迟到大约40分钟，对与后者的见面持否定态度，但最后改变了主意。泽连斯基在会晤后在社交媒体上表示：“这是一次优秀、富有成效的会面。” 特朗普还会见了英国威廉王子，并与意大利总理梅洛尼举行了非公开会谈。

한국어