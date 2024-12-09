照亮斯德哥尔摩的韩江……《白》经典文句装饰市政厅外墙. December. 09, 2024 07:50. by 金敏记者 somin@donga.com. “白色的东西本来就什么都没有，但是什么都没有的东西里面包含着一切。” 7日下午（当地时间），在瑞典斯德哥尔摩市政厅大楼外墙上，小说家韩江的照片和她的作品《白》中的一句话用韩文和英语投影在一起。在迎来诺贝尔奖周之际，用激光照明（媒体立面）发射了记录包括韩江在内的历届女性获奖者的影像。 诺贝尔财团将于7日至15日每天下午4时至10时在斯德哥尔摩市内的16个地方展示“诺贝尔周灯光秀（Nobel Week Light）”。斯德哥尔摩的纬度很高，北纬59度，12月下午3时左右太阳落山。 韩江将分别出现在斯德哥尔摩市政府大楼展开的视频《Leading Lights（先驱者们）》和市政府对面码头的“de Aderton（18名）”中。Leading Lights以首位女性诺贝尔奖获得者玛丽•居里为开端，是照亮65名历届女性获奖者的9分钟长的视频，由设计工作室“Les Ateliers BK”制作。在记录获奖者的面孔和业绩的视频中，韩江将出现两次。 “de Aderton”是指评选诺贝尔文学奖获奖者的瑞典翰林院18名终身会员。这是着眼于到今年为止培养出18名女性诺贝尔文学奖获奖者的彩色玻璃形态的照明作品。从1909年的获奖者塞尔玛•拉格洛夫到今年的韩江，包含了女性文学家们的肖像，由瑞典皇家理工大学建筑系制作。从1901年开始共有121人获得诺贝尔文学奖，其中女性只有18人（14.9%）。诺贝尔周灯光秀今年迎来了第5届，作为免费户外活动举行。

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