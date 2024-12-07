检察机关组建“内乱罪特别调查本部”，与军事检察机关一同展开调查. December. 07, 2024 07:36. by 许东俊记者、具民基记者 hungry@donga.com、koo@donga.com. 检察机关为查明尹锡悦总统宣布非法紧急戒严的疑惑，组建了特别调查本部。自2016年设立调查时任总统朴槿惠的特别调查本部后，时隔8年，检察机关瞄准了检察总长出身的尹锡悦。 大检察厅6日表示：“将组建特别调查本部，对此次紧急戒严相关事件进行严肃调查。”大检察厅任命首尔高等检察厅检察长朴世铉为本部长，首尔南部地方检察厅第二次长检察官金钟宇担任次长检察官。除此之外，调查原有控告事件的首尔中央地方检察厅公共调查一部长李灿圭、刑事三部长崔顺浩也加入了特别调查本部。特别调查本部是指，在调查国民提出疑惑的重大事件时，由检察总长临时设置和运营的机构。 有分析认为，检察总长沈雨廷指示设立特别调查本部，预示着针对此次疑惑顶点尹锡悦的高强度调查。预计调查将集中查明因内乱罪、滥用职权妨碍行使权利等尹锡悦宣布紧急戒严被控告的全部疑惑。实际上，检方投入了2016年曾有过“干政事件”特别调查经验的金钟宇、作为“干政事件”特检派遣检察官经历过现职总统调查的崔顺浩等最精锐人力。此次特别调查本部将通过大检察厅，以沈雨廷亲自指挥调查的方式运营。 随着军队检察人员也决定接受派遣，将与军队展开联合调查。宣布紧急戒严后，国会和选举管理委员会等投入了大量军队兵力，考虑到事件相关人士大部分都是军队人士，决定进行联合调查。 此前，检方在2016年至2017年曾对朴槿惠的干政疑惑组成了特别调查本部。当时，特殊调查本部在朴槿惠被罢免后进行了调查，并对她进行了拘留起诉。

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