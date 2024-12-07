尹锡悦弹劾案表决在即……韩东勋和李在明要求“立即停职”. December. 07, 2024 07:35. by 金俊一记者、尹多彬记者 jikim@donga.com、empty@donga.com. 国民力量党代表韩东勋6日表示，“尹锡悦总统有必要尽快停止履行职务”，全面转向赞成弹劾总统的立场。尹锡悦立即要求与韩东勋单独见面，两人虽然见了面，但韩东勋没有改变赞成弹劾的立场。有评价认为，韩东勋对党内20多名亲韩东勋派议员发挥着影响力，因此尹锡悦被弹劾的可能性增大。共同民主党提出尹锡悦“第二次宣布戒严”的可能性，在预定7日举行的弹劾案表决和金建希特检法重新表决之前，进入了紧急行动。 韩东勋当天上午召开紧急最高委员会议并表示，“如果尹总统继续履行总统职务，很有可能重演此次紧急戒严等极端行动，很有可能使大韩民国和国民陷入巨大危险。必须守护大韩民国和国民”，主张尽快停止履行职务。韩东勋在前一天（5日）表示，“为了防止毫无准备的混乱给国民和支持者带来损失，将努力不让此次弹劾通过”，但仅过一天就改变了立场。 此后，尹锡悦把韩东勋叫到首尔市龙山区汉南洞总统官邸进行了会晤。但韩东勋在会晤后表示，“没有从总统那里听到可以推翻我判断的话”，维持了赞成弹劾的立场。他说：“虽然和尹总统见了面，但他说现在不会采取特别措施。我要求总统‘3日紧急戒严后已经过了很长时间，应（向国民）直接说明立场’，但得到的答复是‘现在还不是时候’。”韩东勋随后出席国民力量党议员全体会议，并表示：“我的意见是应该停止（尹总统的）工作。过去的‘崔顺实事件’是亲信们干的，但这次是动员军队向国民宣布戒严并进入国会的严重情况。” 共同民主党进一步加大了对弹劾的压力。该党代表李在明当天上午通过紧急戒严事态相关特别声明，将尹总统定性为“国家内乱犯罪魁首”，并表示：“应该在最短的时间内排除职务。是否继续担任该职务，交给韩国国民的判断和决定。”他说：“要经过调查、逮捕、拘禁、起诉、处罚等程序。”对于当天下午尹锡悦和韩东勋的紧急会晤，他表示：“虽然涟漪起伏，但无法阻止大流。” 共同民主党在尹锡悦弹劾案表决之前，向国会议员辅佐团全体党务工作者下达了国会紧急待命指示等，进入了紧急应对体制。

한국어