因戒严而动荡的金融市场当局：“无限制提供流动性”. December. 05, 2024 07:30. by 李东勋记者 dhlee@donga.com. 受到前一晚“紧急戒严”直接打击的金融、外汇市场4日出现一再暴跌，呈现出不安的态势。金融当局表示，为了稳定市场，虽然展开“全力战”，表示将展开无限制的流动性供应，好不容易避免了恐慌抛售，但外国投资者对韩国股市的视线仍然很冷淡。 4日，韩国综合股价KOSPI指数比前一日下跌1.44%，以2464.00点收盘。受紧急戒严的影响，开盘时下跌1.97%，上午一度跌至2.3%。此后，随着低价买进趋势的流入，下降幅度有所减少，但外国投资者当天仅综合股价方面就抛售了4000亿韩元以上的股票。创业板市场KOSDAQ也以下跌1.98%的677.15收盘。前一晚曾达到1440韩元的韩元对美元汇率比前一日上涨7.2韩元，以1410.1韩元收盘。 虽然金融、外汇当局启动10万亿韩元的证券市场稳定基金等，立即提供流动性等，为防止冲击竭尽全力，但市场的忧虑越来越大。因为明年和后年经济增长率预计为1%左右，明年1月美国特朗普政府再次执政之前，韩国经济将遭受打击，在这种情况下，政治不确定性也重叠在一起。首尔大学经济学部教授安东贤（音）表示：“虽然解除了紧急戒严，但政治混乱状况仍将持续。韩国股市打折等政治不安导致的经济损失将不可避免。”

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