金慧成的“MLB时钟”开始转动. December. 05, 2024 07:30. by 李憲宰 uni@donga.com. 金慧成（25岁•Kiwoom•照片）进入顶级联赛的正式程序开启了。 Kiwoom俱乐部4日表示：“已向韩国棒球委员会（KBO）正式要求公布金慧成的Posting System（非公开竞标•入札）。”KBO也立即向美国职业棒球大联盟（MLB）事务局申请了金慧成的入札公示。金慧成将从5日晚10时开始到30天后的明年1月4日上午7时为止，与MLB的30支球队展开入队协商。 如果金慧成与MLB球队签约，Kiwoom将成为继2014年姜正浩（匹兹堡海盗队）、2015年朴炳镐（明尼苏达双城队）、2020年金河成（圣地亚哥教士队）、去年的李政厚（旧金山巨人队）之后第五位进军美国职棒大联盟的韩国球员。 MLB.com也迅速报道了金慧成的入札消息。该媒体报道说：“金慧成在Kiwoom队的8年间共取得了0.304的击球率和0.364的出垒率，包括2021年的46个在内，连续7个赛季盗垒数都超过20个。他作为2垒手两次获得金手套，2021年作为游击手获得了金手套奖。”金慧成在KBO联赛历史上首次获得了游击手和2垒手两个部门的金手套奖。 金慧成在去年新设的KBO防守奖上，到今年为止连续2年被选为2垒手部门的获奖者。本赛季取得0.326击球率的金慧成，自2017年进入一线队后首次击出了两位数的本垒打（11记）。 金慧成的目的地是美国联盟西部赛区的西雅图水手队。MLB.com 表示：“西雅图队一直关注金慧成。今年作为西雅图二垒手出场的选手们的击球率为0.209，OPS（出垒率+长打率）为0.658，三振率为27.1%。金慧成在KBO联赛总计3819个击球位上的三振率仅为16.3%。”波士顿红袜、旧金山巨人等球队也对金慧成表现出了关心。MLB交易网站最近预测金慧成的身价为3年2400万美元（约339亿韩元）。 金慧成于上月29日前往美国洛杉矶（LA），在所属公司CAA准备的训练场锻炼身体，并准备了入札日程。CAA还是MLB的日本超级明星大谷翔平（洛杉矶道奇队）的所属公司。 金慧成在上个月26日的KBO颁奖典礼上表示：“我不太在意是大市场还是小市场球队。只是在接到入札提案的球队中，应该好好考虑一下自己能多上场的球队。”

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