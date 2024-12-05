大手笔收藏家的礼物. December. 05, 2024 07:29. . 日本东京国立西洋美术馆是为了保管松方幸次郎的西洋美术收藏品而于1959年设立的。这里的代表性收藏品是克劳德•莫奈的《睡莲》（1916年•照片），令人惊讶的是，这幅画是松方幸次郎直接向莫奈购买的。日本收藏家是如何能直接购买到法国巨匠的作品的呢？ 印象主义创始人莫奈在43岁时搬到法国巴黎近郊的吉凡尼，建造了有池塘的庭院，生前画了多幅有关池塘和睡莲的作品。（《睡莲》）这幅画是完全只强调睡莲的莫奈晚年的力作之一。 松方幸次郎第一次看到这幅画是在1921年12月在画家的吉凡尼工作室。他是通过造船业积累巨额财富的财阀，当时停留在欧洲收集美术品。安排两人见面的是法国政治家乔治•克莱芒索。事先了解莫奈喜好的松方幸次郎准备了拿破仑干邑白兰地作为礼物。看到这些，莫奈当时像小孩子一样高兴。松方幸次郎在参观完工作室后表示：“想买18件美术品。”他劝说表示，自己想给从未见过珍品的日本学生建造美术馆，展示莫奈的精彩画作。莫奈虽然不想卖作品，但是对出手大方、有礼貌、还有利他心的日本收藏家敞开心扉，同意出售画作。同行的克莱芒索提议打折，但松方幸次郎郑重拒绝，并将100万法郎的支票交给了莫奈。到第二年为止，他从莫奈那里得到了25件作品。 对于送礼物这件事，并不是简单送出去就好了，而是要送对方想要的东西。在当时的法国，拿破仑干邑白兰地是高档、特别的礼物的象征。因为是法国传统酒，而且是莫奈最喜欢的酒，所以应该被理解为尊重法国文化和作家的喜好。再加上还收到了大手笔的购买提议，即使是莫奈，又如何能拒绝呢？

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