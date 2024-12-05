市民为解除戒严的国会决议争取了时间. December. 05, 2024 07:29. . 直到4日凌晨国会全体会议表决通过要求解除紧急戒严的决议为止，国会的夜晚持续了2小时30多分钟。宣布紧急戒严后，比武装戒严部队和警察早一步来到国会的数千名市民在戒严部队为了封锁国会试图进入国会大厅时，用身体阻止说“回去吧”“不要参与非法戒严”。这为国会提供了表决时间。解除紧急戒严后，军人们撤退时，他一边说“帮帮忙”，一边沉着地让路。一触即发的紧急事态在没有做出巨大牺牲的情况下结束的背景中，靠的是市民用全身拒绝没有名分的戒严令。 在武装军人进入国会的事态中，政府也没有发送一封紧急灾难短信。相反，观看总统紧急谈话节目的市民们通过电话和短信传达了消息。守卫国会的市民们用手机拍摄了戒严部队的一举一动，并实时进行了传播。在全体国民和全世界的关注下，军队难以进行武力应对。还有一名母亲给入伍的儿子发短信说“不要攻击市民”。 每当韩国民主主义面临危机时，市民们都会通过四一九革命和五一八民主化运动来阻止。2016年朴槿惠政府干政事件时，有1600万人通过和平的烛光集会成就了弹劾。在以既不正确也不成功的紧急戒严成为世界笑柄的期间，守护国家威信的是扭转戒严部队的市民。

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