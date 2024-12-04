特朗普：“如果哈马斯在就任前不释放人质，将经历地狱”. December. 04, 2024 08:46. by 李基旭记者 71wook@donga.com. “如果人质在2025年1月20日（美国总统就职日）之前没有得到释放，在中东犯下反人伦行为的责任人将付出地狱般的代价。” 美国当选总统特朗普2日向从去年10月7日起扣押以色列平民人质的巴勒斯坦武装团体哈马斯发出了公开警告。这距离11月30日哈马斯公开以色列裔美国人质伊丹·亚历山大（20岁）的视频仅隔两天。亚历山大在相关视频中表示“被俘420天以上”，呼吁尽快营救自己。 特朗普当天在“真实社交”上表示：“所有人都在谈论在中东被暴力、非人道地扣留的人质，但只是嘴上说说，没有行动。立即释放人质！”据网媒“阿克西奥斯”透露，这是特朗普在大选获胜后首次公开提及被扣留在加沙地带的人质。 分析认为，特朗普的此番言论一方面批评拜登政府在以色列和哈马斯的停战斡旋方面没有取得什么成果，另一方面强调自己就任后可以改变局势。也有分析认为，就像他在执政第一期时先是对朝鲜国务委员长金正恩发表“火焰和愤怒”言论造成紧张局势升级，后又举行两次朝美首脑会谈一样，他试图以哈马斯为对象实施“疯子”战略。也就是说，他想先威胁哈马斯，然后再达到人质获释的目的。 《纽约时报》认为，特朗普声称可以利用自己的力量处罚哈马斯，这一发言表明，他将攻击性地处理第二个任期的中东政策。以色列战略部长罗恩·达默也决定不久后访问特朗普的私宅美国佛罗里达州海湖庄园。 另外，从11月27日起进入60天休战的以色列和黎巴嫩的亲伊朗武装团体真主党仍在展开攻防战。据《以色列时报》等媒体报道，真主党2日向以色列占领的南部多布山一带发射了两枚迫击炮。以色列军方也表示，空袭了黎巴嫩全境的真主党基础设施。双方都主张对方“首先违反了停战协议”。

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