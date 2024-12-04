撕掉包装纸的素面. December. 04, 2024 08:43. . 外表和真正内心会有多大不同呢。金大宇导演的电影《隐藏的面孔》是一部讲述人类外表和内心故事的反转再反转的惊悚片。领导管弦乐队的指挥家成镇（宋承宪饰）看似也指挥着自己的人生，但实际上却过着与他订婚的秀妍（曹汝贞饰）和她的妈妈（朴智英饰）创造的生活。秀妍的妈妈是拥有管弦乐队的团长，而作为面食店的儿子，白手起家的成镇是住在院子宽敞的房子里，作为指挥家也能站稳脚跟的人物。成镇对此虽然有自卑感，但并没有表露出来。但是有一天，秀妍只留下一封信就消失了，他隐藏的素面暴露无遗。 表里不一的不只是成镇。消失的秀妍以及代替秀妍出现在她在管弦乐队担任的大提琴演奏家位置上的美珠（朴智炫饰）也有各自隐藏的内心想法。影片让时间回到过去，将表里不一的人物表面一一揭开，展现其本质。虽然电影中出现了隐藏在家中的密室，在密室里通过窗户在家中展开的火热的越轨行为被露骨地展现出来，但该电影中的空间结构就是为了仔细观察与人类外表不同的内心。虽然是包含破格性偷情戏的19禁电影，但包含了超越色情主义的社会隐喻和意义。 “不管是什么肯定会包装的。因为看到的就是本质。人也要包装好才行。”她妈妈突然对秀妍说的这句话充分说明了这部电影通过色情情节想要揭开的是什么。那就是包装好的生活。难道不是把展示给别人看视为本质的社会吗？这就是为什么需要撕掉包装，看到本质的眼睛的原因。

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