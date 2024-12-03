韩江的《少年来了》荣登今年畅销书第一位. December. 03, 2024 07:45. by 金素敏记者 somin@donga.com. 今年畅销书第一位是韩江的《少年来了》（创批社•照片）。 2日，据教保文库和Yes24透露，《少年来了》是10月10日韩江获得诺贝尔文学奖后销量增势最猛烈的。据调查，教保文库在过去10年间年综合畅销书排名第一的书籍中，《少年来了》的销量（今年1~11月的统计）最高。Yes24表示，诺贝尔奖发表后的两个月里，韩江的书籍销售量比去年同期增加了约100倍。得益于这种爆发性的反响，《素食主义者》（创批社）和《不做告别》（文学村）分别占据了两家大型书店年度排行榜的第二位和第三位，前三名全部被韩江作品包揽。但是具体的销售量并没有公开。 这种“韩江效应”对其他韩国文学作品的销售也产生了影响。据Yes24透露，最近获得俄罗斯托尔斯泰文学奖的金珠惠的《小土地上的野兽们》（茶山书店）和入围今年布克奖国际部门最终候选名单的黄皙暎的《铁道员三代》（创批社）在官宣韩江获得诺贝尔奖后销量分别增加了36倍和95倍左右。 在10日诺贝尔奖颁奖仪式即将到来之际，人们对韩江的关注度再次提高。驻英韩国文化院将与大韩民国历史博物馆、国家遗产厅等携手举办“韩国文学畅销书特别展”，截止日期为明年1月31日。从《洪吉童传》、《九云梦》等古典文学到《英子的全盛时代》、《人间市场》等20世纪的畅销书、韩江的作品等。150多名英国文学及教育专家、出版界有关人士参加了上月28日的开幕活动。另外，英国伦敦大学东洋非洲大学（SOAS）教授格雷斯•高等人将于5日在当地举行韩国文学讲座。

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