只剩下情圣丈夫的大韩民国政界令人寒心. December. 03, 2024 07:45. . 今年秋天，韩国政界似乎全都是情圣丈夫。尹锡悦总统和李在明代表各自袒护自己的妻子，韩东勋代表也卷入妻子等家人是否牵连的“党员留言板”争议近一个月。看到他平时话很多，反应也很快的样子，有人说“妻子守护者多了一个吗?” 尹总统在11月7日的对国民谈话中表现出了超乎世人预料的对妻子的爱。当被问及金建希干政争议时，他说：“应该重新整理（干政的）国语词典。确实把我的妻子妖魔化了很多。（妻子）在某些方面有些天真。”这个答案令人怀疑自己的耳朵。从股价操纵嫌疑开始，到收受迪奥名包、介入人事、介入选举、蔡上等兵死亡事件及海关毒品事件的救命游说、总统办公室官邸迁移疑惑等，被在野党列为金建希调查对象的事件已多达13件。仅从疑惑的件数和种类来看，似乎不是“天真”所能包庇的情况。 李在明代表也不甘示弱，11月14日向妻子金惠京（音）发送了字里行间的情书。金氏涉嫌在上次大选之前用京畿道法人信用卡为3名共同民主党议员夫人订餐10.4万韩元，当天接受了审判。法院对金氏处以150万韩元的罚款，并表示：“存在妨碍选举公正性和透明性的危险。”法院抛开金额不谈，点出行为的意图才是问题。不管金氏事先知道还是不知道，不管饭钱是多少，不当使用京畿道法人信用卡是事实。尽管如此，李在明不仅没有表示遗憾，反而在自己的脸书上大摇大摆地写道：“妻子是牺牲品。慧京啊，对不起得想死。”其对妻子的深情，可以在家里用语言表达。在此之前，至少应该首先向京畿道居民道歉。 韩东勋也难以从“党员留言板”争议中摆脱出来。争论始于11月5日某油管博主主张，“以韩（东勋）代表和妻子等名义谴责尹总统夫妇的文章被上传到了党员公告栏上”。韩东勋过了半个月才表明模棱两可的立场说：“不要因此陷入不必要的自乱阵脚。如果不是违法等问题，我不适合事事进行说明。”此后，党员“韩东勋”称是同名异人，对于家人是否都是同名异人的提问，他回避回答。只要说“不是我们家人写的文章”就能结束的事情，却荒唐地回答“党有义务（保护党员）”，从而引发了争议。现在是执政党这么做的时候吗？ 每到选举季节，都会接到政界聘请提议的一名企业家说：“有过梦想，但因为妻子反对而放弃了。”如果想守护妻子和家人的想法更大，就应该放弃政治欲望。成为公职者或公众人物的瞬间，理所当然要对家人也适用更严格的尺度。 今年秋天，韩国面临着消费、投资、生产全部后退的史无前例的低增长危机。国际局势动荡，战争也在持续。尽管如此，由于只重视自己家人的政治家，政界今天也一事无成，一地鸡毛。

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