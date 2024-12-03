失去原则的推迟“虚拟硬币税”……朝野齐心协力助长“举债投资”吗？. December. 03, 2024 07:45. . 朝野政党决定，把原定明年1月实施的对虚拟资产投资所得的征税再推迟两年。考虑到以青年层为中心的个人投资者的反对，因而在决定废除金融投资所得税后，又推迟征收虚拟资产税。在连续两年大规模税收漏洞成为现实的情况下，不断发生推翻“有收入的地方就有税”的税收基本原则的事情。 虚拟资产课税的核心是，如果通过虚拟资产投资获得的收益超过每年250万韩元，就要对超额收益征收22%的税金。为此而修改的所得税法2020年在国会获得通过，原计划从2022年开始实施，但由于朝野协商，先后两次推迟了3年。但是，在下个月1日即将实行之际，政府和国民力量党再次提出推迟至2027年的修正案，共同民主党也放弃了提高扣除限额、按原计划实行的既有方针，决定共同参与。 政府和两大政党认为，为了虚拟资产课税，需要进一步完善制度。与国内交易所不同，在币安等海外交易所进行的硬币投资不能100%掌握，因此课税平衡性可能会出现问题。但是，这不能不责怪在3年宽限期内没有做好课税准备、虚度光阴的政府和国会的渎职行为。 美国、英国、德国、日本等主要国家虽然很难掌握海外投资，但已经对虚拟资产收入征税。韩国税收财政研究院也指出：“与国际现状相比，以基础设施建设不完善为由推迟征税实属罕见。”因此有人批评说，朝野为了获得近800万名的国内虚拟货币投资者的选票，出面推翻了课税。 最近，对虚拟资产友好的美国前总统特朗普赢得连任后，硬币市场呈现出过热现象。在国内虚拟货币交易规模超过KOSPI、KOSDAQ股票交易金额的情况下，毫无原则地反复推迟征税，令人担心会不会成为债务投资热潮的导火索。今后，如果不想让虚拟货币课税不了了之，就应该尽快构筑相关法律和制度、基础设施，提高税收政策的可信度。

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