大法院确定“向840名‘五一八’受害者赔偿430亿韩元”. December. 02, 2024 08:22. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. “五一八”民主化运动有功人员和遗属840人在以国家为对象提出的请求赔偿损害诉讼中最终胜诉。这是“五一八”民主化运动有功人员获得国家赔偿请求权后，参与人数最多的一次诉讼。 据法律界1日透露，大法院一部（主审大法官卢泰岳，音）11月28日裁定，“无需进一步审理”，驳回“要求国家向840名‘五一八’民主化运动有功人员及遗属支付430.65亿韩元精神损失费”的原审判决。“无需进一步审理”驳回是指，如果下级法院的判决没有问题，大法院在不予进一步审理的情况下立即驳回本案。 2021年5月，宪法裁判所对禁止已因“五一八”民主化运动获得国家补偿者提出精神损害赔偿请求的“五一八”补偿法条款做出了违宪判决。根据宪法裁判所的决定，“五一八”有功人员和遗属等840人同年11月要求国家赔偿943亿韩元的精神损失费。 今年9月，二审法庭全盘认可一审作出的赔偿标准，即逮捕、拘留、受刑为每天30万韩元，无残疾伤害为500万韩元，有残疾伤害为3000万韩元，死亡为4亿韩元等，过去已获刑事补偿从精神损失费中扣除。另外，在纠正12名原告的拘禁天数和残疾等级等的同时，比一审（426.66亿韩元）增加了3.99亿韩元的精神损失费。

한국어