OECD：“韩国经济增长率或将连续6年低于潜在增长率”. December. 02, 2024 08:21. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 韩国银行将明年和后年的经济增长率预测值下调至1%左右，预计韩国经济增长率到明年为止连续6年达不到潜在增长率。随着经济生产性不振的长期持续，结构性经济萧条的忧虑也越来越大。 据韩国银行1日向国会行政安全委员会所属的共同民主党议员室杨富南提交的资料显示，5月份经济合作与发展组织（OECD）预测，体现韩国实际国内生产总值（GDP）与潜在GDP之间差距的GDP缺口将从2020年开始到明年为止连续出现负增长。实际上，GDP长期低于潜在GDP意味着生产设备和劳动力等一个国家拥有的生产要素无法正常使用，暗示了长期经济萧条的可能性。 韩国GDP缺口从2001年开始到2019年为止，从未出现过连续两年呈负增长的情况。但是，年度GDP缺口率从2020年的-2.5%，到2021年（-0.6%）、2022年（-0.3%）、2023年（-1.0%）等，一直呈负增长，据推算，2024年和2025年也将分别出现-0.4%和-0.3%的缺口率。在主要七国（G7）中，预计连续6年GDP缺口负增长的国家只有法国。据预测，日本和美国在2023年至2025年连续3年实际增长率将高于潜在增长率。 随着对韩国经济增长的警告音接连不断，有人评价说，结构性长期停滞已经开始。高丽大学经济学系教授姜成镇（音）说明道：“连续6年出现负增长意味着韩国已经面临着结构性不景气”，“现在是时候提出以现有制造业为中心的经济增长战略是否达到极限的根本性问题了。”

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