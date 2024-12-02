特朗普政府“对朝关键人物”：“不要过度解读朝鲜行动……朝鲜缺乏一贯战略”. December. 02, 2024 08:21. by 李智允记者 asap@donga.com. 被称为“特朗普朝鲜事务核心人物”的美国白宫国家安全委员会副助理提名人阿历克斯·黄（照片，黄之瀚）以过去对朝鲜谈判的经验为基础发表的一篇文章备受关注。文中称：“朝鲜领导层没有一贯的外交战略。这是平壤的秘密。”黄之瀚2018年曾两次参与朝美首脑会谈，是“特朗普第一届政府朝核问题团队”中唯一已被决定加入新一届政府的人士。 黄之瀚在2021年4日拜登政府上台后曾向安保专门媒体《Real Clear Defence（真正明确的防御）》投稿，他在文章中评价说，朝鲜国务委员长金正恩“极度优柔寡断”。他说：“虽然很多人说金正恩用（试图对话与挑衅的）矛盾举动玩弄世界，但这并不是有意之举。他似乎在决定上遇到的困难到了严重的地步。” 黄之瀚说：“与朝鲜进行谈判时意识到，平壤没有外交控制塔。外界容易认为在金正恩控制一切的结构下朝鲜的决策会井然有序，但现实并非如此。”对于朝鲜政府发出的信息，他声称：“只有辞令上的技巧，没有一贯的战略。不要过度解读朝鲜的言行。” 他还在文章中说，“这些问题都是朝鲜最高层严重的保身主义造成的”，并分析称：“由于幕僚团没有报告正直的选项和对策，金正恩只能作出没有一贯性的判断。这种情况更加加重了混乱。” 黄之瀚还回忆说，自己亲眼目睹了朝鲜内部的“倾轧争斗”。他表示，2018年为了进行工作磋商，在平壤高丽酒店会见朝鲜高层人士时，“他在美国谈判团面前公开贬低竞争部门”。据说，在用餐过程中，另一名朝鲜政府人士接近他，试图用轻蔑的语气找出弱点。黄之瀚解释说：“虽然对朝鲜方面的无心之举感到惊讶，但在独裁者手下只能极度无力的朝鲜官僚制度的低效率暴露无遗。” 为了应对这样的朝鲜，黄之瀚提议“应该绕过外交当局等官僚组织，构建与金正恩的‘核心亲信’直接沟通的渠道”。他认为，“朝鲜的政府和党组织卷入过度的竞争，合作消失，事实上处于瘫痪状态”，认为难以与外交当局进行谈判。

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