诺贝尔奖获奖演讲，韩江用韩语回顾作品世界. December. 02, 2024 08:20. by 金素敏记者 somin@donga.com. 韩江将于6日上午首次正式访问诺贝尔博物馆。获奖者将自己的收藏品捐赠给博物馆后，在椅子上留下签名。为纪念诺贝尔奖100周年而于2001年成立的诺贝尔博物馆正在举办展示阿尔弗雷德•诺贝尔和历届诺贝尔奖获奖者的业绩的展示会。捐赠活动将以非公开形式进行，韩江捐赠了哪些收藏品将在事后公布。当天下午，韩江将以国内外媒体为对象举行记者招待会。 颁奖典礼的事前活动中最引人注目的是第二天7日在斯德哥尔摩证券交易所举行的获奖者演讲。按照惯例，所有部门的诺贝尔奖获奖者都会举行1个小时左右的演讲。特别是语言奇才诺贝尔文学奖获奖者的演讲稿，此后甚至出版成书，引起了极大的关注。韩江当天用母语韩语进行演讲，之后将在诺贝尔奖网站上刊登译文（瑞典语和英语）。当天的演讲将通过油管进行现场直播。 据文学界透露，韩江以回顾自己的作品世界为内容，制作了演讲稿，并于上月中旬发送给了瑞典翰林院。文学界人士表示：“听说韩江像自己的作品一样，以稳重的氛围写了演讲稿”，“这次很难找到10月PONY CHUNG创新奖获奖感言中出现的平静的幽默元素。”PONY CHUNG颁奖仪式当时，韩江说：“只要活着，无论何时都会想起三本书放在前面的想象中的书。我有一种不祥的预感，连死都不敢死”，引发了观众们的爆笑。 据悉，在此次诺贝尔奖演讲稿的撰写中，也体现了执笔过程中韩江的完美主义气质。在提交草稿后，直到最近还不断修改文章等，为提高完成度付出了很多努力。此前，韩江在2021年出版《不做告别》（文学村）一书，开启了读书会，并表示：“我是（会把演讲稿）改到最后的类型，所以让编辑很辛苦”，“在成稿的那一天之前打电话说要再改，但（编辑）却说‘现在输出超过了……’。” 在10日的颁奖典礼上也可以听到韩国语。翰林院有关人士继物理•化学•医学奖之后，在第四个部门用瑞典语介绍文学奖获奖者，用瑞典语进行约5分钟的介绍，并按照惯例把获奖者引到讲台的最后一句话用获奖者的母语说出来。例如，翰林院说：“亲爱的韩江作家，为了从国王陛下那里接过诺贝尔文学奖，请上台，并转达瑞典翰林院的温暖祝贺。”将《不做告别》翻译成瑞典语的朴玉京翻译家负责韩语翻译。 在颁奖典礼上，韩江将身穿齐脚背的晚礼服。通常，在颁奖典礼上，男性穿燕尾服，女性穿晚礼服。届时，将允许身穿获奖者出身国家的传统服装。 在斯德哥尔摩的主要旅游景点、被称为“世界上最美丽的市政府”的斯德哥尔摩市政府，从7日开始将可以看到韩江的大型肖像画照明。包含韩江脸部形象的照明设施将照亮整个办公楼外墙。 据悉，韩江此次前往瑞典时，决定不与儿子或父亲韩胜元作家同行。此前，韩江经常陪同儿子参加海外活动，在诺贝尔文学奖获奖者揭晓当天，喝着茶分享获奖喜悦的人也是她的儿子。

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