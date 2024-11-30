本以为十分遥远，未来却有可能出乎意料地近. November. 30, 2024 07:29. . “以为离得近的未来比想象中要远，以为离得远的未来比想象中要近。” 这是指挥今年财界排名第二的SK集团结构调整的SK SUPEX追求协议会议长崔昌源对管理层说的话。看似触手可及的电动汽车热潮因大众市场的停滞再次远离，原以为只有在电影中钢铁侠身上才会存在的人工智能却一直引领着2024年的韩国产业界。 迎来又一次年末，我们再次认识到，产业界谁也难以预测一两年后的状况。上周，随着欧洲最大的电动汽车电池企业诺斯伏特破产，先前投资于此的高盛和大众也遭受了超过1万亿韩元的损失。英国《金融时报》报道了这一事实，并说：“作为在欧洲筹集最多资金的初创企业，诺斯伏特现在只剩下一周的运营资金和8万亿韩元的债务。” 韩国主要集团也在韩国尖端产业的两大主要轴心电池和半导体领域度过了悲喜交加的一年。就在3家电池公司正在宣布北美工厂计划的去年5月，市场调查企业SNE Research预测，美国电动汽车电池市场将以每年平均63%的速度增长，欧洲将以30%的速度增长。截至今年9月，同一企业统计的全球电池市场增长率（中国除外）仅为12.5%。相反，到去年第三季度为止，三星、SK都处于万亿单位赤字的存储器产业今年迎来了人工智能引领的半导体热潮。 企业背后的场景更加戏剧化地呈露出来。SK海力士以10万亿韩元的价格从英特尔收购的闪存部门（现“思得”）去年出现4万亿韩元的赤字，内部管理层正忙于互相推卸投资最终责任。连原有的铠侠闪存生产线也处于停业状态，因此还讨论了将其改为高带宽存储器的方案。但仅过一年，今年人工智能服务器市场盛开后，闪存事业华丽复活。崔泰源会长亲自担任了思得的理事会议长。 就在1年前的今天， 谁也没有预测到电池和半导体的这种交叉。但是，当变化的浪潮到来时，生存和淘汰的法则总是一样的。想要在触礁危机中生存的企业应该根据风向灵活地转动方向舵。过度装载的货物要扔掉，要彻底检查是否有捆绑货物较弱的地方。 而且，政府和国会的作用是，为生存下来并再次走向波涛中的企业提供第二次机会。在半导体方面，执政党作为党论正在推进《特别法》，但目前不得不经受风浪的韩国电池企业在亏损的情况下，连法人税减免都没有得到。最大的竞争公司中国宁德时代仅上半年就获得了超过7000亿韩元的补贴，正在以惊人的速度成长。 特斯拉出身的诺斯伏特首席执行官卡尔森在辞职时对政治家、企业、投资者们留下了最后一句话：“如果害怕绿色转型，会后悔的。”下次我们再次有机会时，如果不想感叹“遥远的未来比想象的要近”，就应该现在做准备。

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