因利率下调，汇率进一步上涨，家庭负债有可能再次增加. November. 29, 2024 08:04. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 28日韩国银行下调标准利率虽然被解释为是侧重于刺激经济的必要性的决定，但也有人担心比市场预想的更快的下调措施会带来副作用。有人指出，美国当选总统唐纳德•特朗普在选举中获胜后，韩元兑美元汇率有可能进一步上涨，或者最近好不容易稳定的家庭负债的不安有可能再次加重。 韩国银行打破市场的预想，连续两次下调利率，可以看出随着出口不确定性和内需不振的忧虑增大，想要迅速下调利率来刺激经济的意志。但是不稳定的外汇市场和家庭债务负担仍然被认为是隐患。友利银行经济学家朴炯中（音）表示：“由于内需极度不振，利率下调可能是不得已的选择，但此次下调很有可能引发汇率、物价上涨、家庭负债增加等副作用。” 特别是在特朗普当选人的关税上调预测导致汇率暴涨的情况下，有人担心此次降息会进一步刺激美元升值。韩元兑美元汇率在13日盘中超过1410韩元，创下2年来的最高值后，仍然停留在1390韩元的高水平。如果今后汇率上升幅度进一步扩大，将刺激进口物价，成为消费者物价上涨的压力。 专家们认为，家庭贷款再次过热的可能性是更大的问题。据韩国银行透露，以9月末为准，家庭信用余额比第二季度（4~6月）末增加18万亿韩元，达到1913.8万亿韩元，创下了历史最高值。特别是住宅担保贷款比前一季度增加19.4万亿韩元，带动了整个家庭债务的增加趋势。但是，当局从9月开始实施第二阶段压力总负债本息偿还比率（DSR）等限制措施，银行也提高了贷款门槛，进入第四季度（10~12月），家庭债务增加势头有所减弱。 在这种情况下，有观测认为，韩国银行有可能降低利率，再次给家庭负债增加趋势火上浇油。现代汽车证券研究员崔济民（音）指出：“如果明年1月银行的贷款总量初始化，家庭贷款增加趋势可能会暴涨”，“在提前下调利率的情况下，经济也不景气，如果房地产再次过热，到时候应对的余力势必会减少。”再加上韩国银行继明年之后下调后年经济增长率，这也可能进一步加强对市场降息的期待感，成为进一步增加房地产风险的因素。但是，有预测称，由于金融圈贷款限制，购买势头萎缩，因此有人预测，利率下调对房地产市场的影响是有限的。

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