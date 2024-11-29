在野党针对金建希通过“常设特检排除执政党推荐权”. November. 29, 2024 08:04. by 尹多彬记者、权九龙记者 empty@donga.com、9dragon@donga.com. 共同民主党28日在国会全体会议上处理了针对总统夫人金建希的常设特检中排除执政党推荐权的规则修正案。 共同民主党表示，将于12月2日一起发动针对监查院院长崔载海和首尔中央地方检察厅厅长李昌洙等人的弹劾案。国会弹劾监查院院长，这在韩国宪政史上尚属首次。 在当天的全体会议上，共同民主党与祖国革新党等一起，在281名在座议员中以179名赞成、102名反对通过了《常设特检规则修正案》。国民力量党和改革新党的议员们投了反对票。修正案的内容是，在牵涉总统及其家属的调查中，将由7人组成的常设特检候选人推荐委员会执政党的两个推荐名额转移到非交涉团体。如果启动调查金建希的常设特检，就可以推荐在野党希望的特检候选人。 共同民主党计划通过常设特检调查“三部土建股价造假、海关毒品调查外部施压、国会证词、违反鉴定法”等嫌疑。据悉，如果德意志汽车股价操纵、明太均相关疑惑成为调查对象的《金建希特检法》在12月10日的重新表决中被否决，将通过常设特检调查“明太均干政”疑惑。共同民主党核心相关人士表示：“根据常设特检法，总统必须在得到推荐后3天内任命。如果总统采取推迟任命的拖延战略，将成为违法的弹劾理由。” 共同民主党计划在12月2日在国会发动针对崔载海的弹劾案，4日进行表决处理。该党相关人士表示：“崔院长拒绝了公开有关总统室和官邸迁移疑惑监查委员会会议记录的要求。对文在寅政权的全方位监查也是弹劾理由。” 国民力量党正在研究就常设特检规则修改案向宪法法院提出宪法诉愿或权限争议审判。该党院内代表秋庆镐表示：“这是在野党为了掌握调查权和起诉权而采取的违宪、违法的无理伎俩。”

한국어