已经抬头的朝鲜-美国直接交易论……难道只担心“跳过韩国”吗？. November. 29, 2024 08:03. . 路透社报道称，美国当选总统特朗普方面正在讨论推进与朝鲜国务委员长金正恩的直接对话，韩国政府对此表示“这只是假设的领域”，没有做出正式反应。但一名韩国高层消息人士表示：“难以想象朝鲜-美国跳过我们坐在谈判桌上，这是连想都不敢想的画面。”他担心，美国排除韩国与朝鲜进行直接交易的可能性不大，但如果这成为现实，将是一件大事。 事实上，此次报道是充分可以预见的剧本，特朗普第二期接任团队正在进行这样的讨论。特朗普已经无数次炫耀自己与金正恩的交情，并表示：“如果再次执政，会和他相处得很好。”虽然说要先恢复两人之间的关系，但政策目标和准确的时间表都没有确定。路透社还补充说，可能会被中东、乌克兰等紧急课题挤到后面。这也是韩国政府不太关注的原因。 而且，朝美首脑之间的直接交易很难按照政府的预测进行。特朗普和金正恩两人已经见过三次面，但都以“无协议”告终。当时，尽管是空话，还是承诺过朝鲜“完全无核化”的，但现在连这个前提条件都难以期待。考虑到金正恩进一步升级的核能力和朝鲜因与俄罗斯关系密切而提高的战略地位，即使特朗普只是打手势表示要好好相处，也不会轻易答应。 不过，谁也难以阻止的特朗普的交易本能，以及金正恩刺激他、不断吸引关注的举动，与会晤的成功和谈判的进展无关，只会让韩国政府一直感到痛苦。金正恩最近称“在与美国的谈判中该走的都走过了”，回忆起过去的直接交易，特朗普也把负责对朝谈判的“朝核通”提拔为下届总统国家安全事务副助理，再次增加了政府对“排除韩国”的担忧。 韩国政府期待特朗普第二期上台后，通过尹锡悦总统的早期访美，充分说服新政府。但是，如果一味追求这种充满希望的乐观，就有可能面临在远处观望“不想想象的画面”的情况。韩国政府也应该全方位应对特朗普第二期预告的局势剧变。现在迫切需要缓解此前被排除或疏忽的对朝紧张关系、改善与中俄关系等扩大韩国外延的努力。

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