韩国政府自陷向乌克兰提供武器援助的两难境地. November. 29, 2024 08:03. . 国家情报院10月19日首次正式确认朝鲜向俄罗斯派兵的事实。此次派兵使乌克兰战争成为动摇韩半岛安全的直接威胁，而不是人们口中“遥远的国家”。因此，总统室警告称，“将同国际社会共同动用一切可用的手段进行应对”。 不到一周的24日，尹锡悦总统表示：“原先有不（向乌克兰）直接提供杀伤性武器的原则，但现在可以更灵活地根据朝鲜军队的活动情况进行讨论。”这是尹总统首次提及提供杀伤性武器的可能性。特别是，尹总统当天作为“分阶段提供武器援助”的条件，指出了“如果朝鲜向乌克兰战争派遣特殊部队”的前提。这被认为是韩国公布一条“红线”，即，如果朝鲜增派兵力或投入实际战斗进行杀伤行为，韩国政府实际上会向乌克兰提供武器支援。 但是，就像嘲笑这一“警告炸弹”一样，朝鲜此后不断扩大派兵规模。国情院表示，最近朝鲜军队被分配到俄罗斯军空降旅接受训练，其中一部分人已经参加战斗。 虽然朝鲜派兵情况的严重性进一步加深，但政府对乌克兰的武器支援立场反而有所退让。此前，乌克兰因韩国政府的武器援助发言而备受鼓舞，后来甚至向韩国派遣了以国防部长为代表的特使团，并递交了“武器清单”，但韩国政府内部却坚持“短期内很难实现”的立场。 政府的武器支援进退两难最终可能是因为“特朗普的回归”。本月初在美国总统选举中获胜的特朗普一直主张尽早结束乌克兰战争。对于韩国来说，不得不予以考虑。 由于“特朗普变数”，武器支援进退两难的境地增大，苦恼的份量当然也会增大。但在特朗普重新执政的可能性不小的情况下，执意在美国选前推出被认为是“红线”的辞令，反复暗示武器支援的可能性，这种做法令人遗憾。因为担心轻率的发言会拖我们的后腿。外交消息灵通人士也表示：“话说得很重，却没有任何后续措施，简直成了‘牧羊少年’。” 给期待值增大的乌克兰带来失望也是我们的负担。在估计达500亿美元的乌克兰重建事业中，有可能被挤到后排。政府消息灵通人士透露：“相比从一开始就不给，要给又不给的背叛感可能更大。” 朝鲜派兵后，我们的初期应对明显不成熟，且令人惋惜。但正式比赛才刚刚开始。特朗普第二期将于明年1月上台，乌克兰的武器援助请求将更加迫切。最近，俄罗斯副外长警告称，“如果韩国产武器用于杀伤俄罗斯人，两国关系将彻底破裂”，今后会加大威胁力度。如何解决牵涉到韩美、韩俄、韩乌关系的这一外交高次方程式，也许是进入执政后半部的尹锡悦政府的首要外交安保课题。

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