金玟哉攻入个人欧冠首球，成为拜仁队的救世主. November. 28, 2024 07:40. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国国家足球队主力中后卫金玟哉（28岁）攻入了欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛的个人首粒进球。这是给所属球队拜仁慕尼黑（德国）带来胜利的全场唯一进球。 27日，金玟哉在与巴黎圣日耳曼队（PSG•法国）的2024~2025赛季UEFA冠军联赛联赛阶段第5轮主场比赛中首发出场，在上半场第38分钟头球破门得分，帮助球队以1比0获胜。金玟哉在球队发角球的情况下，因对方守门员马特贝•萨福诺夫没能及时击出皮球，用头冲顶球门前弹出的皮球，从而得分。这是金玟哉在欧冠联赛中的首粒进球，也是本赛季的第2粒进球。金玟哉在上月7日与法兰克福队的德甲比赛中攻入了本赛季第1粒进球。 2021年8月加入费内巴切队（土耳其）后踏上欧洲舞台的金玟哉，在短暂效力那不勒斯队（意大利）后于去年7月转会到拜仁队。在那不勒斯时期的2022年9月，他在与利物浦队（英格兰）的比赛上进行了欧冠首秀，当天与PSG队的比赛是他第23次出战的欧冠比赛。金玟哉被评为当场比赛最佳球员。拜仁队队长、老将门将曼努埃尔•诺伊尔（38岁）在比赛结束的哨声一响就抱住金玟哉，并一下子把他抱了起来。这意味着金玟哉的表现非常出色。 当天踢满全场的金玟哉的传球成功率高达93.2%（59次尝试，55次成功），共贡献2次抢断、7次解围等，在组织进攻和防守方面也表现出了令人印象深刻的活跃。足球统计专门媒体《Sofa Score》给金玟哉打了8.2分，在两队球员中得分最高。金玟哉领衔的拜仁队的后防线最近将正式比赛无失球胜利场次增加到了7场。 韩国国家队中场球员李刚仁（23岁•PSG）在当天比赛下半场第20分钟作为替补球员踏上球场，从而上演了“韩国球员对决”。这是2011年12月当时曼联队（英格兰）的朴智星和FC巴塞尔队（瑞士）的朴柱昊在小组赛上相遇后，时隔13年再次在冠军联赛上实现“韩国德比”。下半场第12分钟，乌斯曼•登贝莱因累计黄牌被罚下场的PSG队只能满足于没有再失一球。 在参加决赛圈比赛的球队从过去的32支增至36支的本赛季冠军联赛中，联赛阶段（原小组赛）每支球队将展开8场比赛，排名前8位的球队将直接进入16强。第9~24名将进行抽签，进行两回合淘汰赛，8支获胜球队将晋级16强。截止到27日，拜仁队积9分（3胜2负）排在第11位，PSG队积4分（1胜1平3负）排在第26位。 另外，曼城队（英格兰）当天未能守住3球领先优势，最终与黄仁范所效力的费耶诺德队（荷兰）以3比3握手言和。在正式比赛中吞下5连败的曼城队虽然摆脱了连败阴影，但是错失了眼前的胜利，未能扭转局面。一度以3比0领先的曼城队从下半场30分钟开始14分钟内连失3球。据体育统计专门公司《Opta》透露，曼城队在领先3球的情况下未能获胜是自1989年以后35年来的第一次。 巴塞罗那队（西班牙）的当家前锋罗伯托•莱万多夫斯基（36岁）在成为欧冠联赛历史上第三位进球数突破100粒的球员。莱万多夫斯基当天在与布雷斯特队（法国）的比赛中接连攻入第100、101粒进球，帮助球队以3比0获胜。此前，克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（39岁•利雅得胜利•140粒进球）和里奥内尔•梅西（37岁•迈阿密国际•129粒进球）率先攻入了个人欧冠百球。

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