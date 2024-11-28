路透社：“特朗普方面推进与金正恩直接对话”……有可能交换“亲笔信”. November. 28, 2024 07:39. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、申镇宇记者 weappon@donga.com、newjin@donga.com. 据路透社当地时间26日报道，美国当选总统特朗普方面正在与朝鲜国务委员长金正恩讨论推进直接对话的方案。不过，对话的目标和详细日程等还没有确定，因此有分析认为，相比无核化，对话的焦点可能放在缓和紧张上。 特朗普方面的多名消息人士对路透社表示：“政权交接小组正在讨论推进特朗普和金正恩直接对话的方案，希望这种外交努力能降低武装冲突的危险。”消息人士还说：“我认为，特朗普以已经建立的关系为基础，采取直接接近的方式，最有可能打破与金正恩的僵局。” 这意味着，特朗普正在讨论恢复首脑间沟通的方案，包括重启在就任前后直接向金正恩发送信息的“亲笔信外交”。路透社认为，特朗普在首次在任时（与金正恩委员长）互相侮辱后，通过史无前例的外交努力，交换了被称为“美丽信件”的亲笔信，构筑了个人关系。特朗普在7月接受共和党总统候选人资格的演讲中表示，“如果重新执政，将与金正恩好好相处”，多次强调了恢复朝鲜-美国首脑对话的意志。 路透社报道说，不过，重启朝美直接对话的目标是恢复“基本接触”，尚未确定追加的政策目标和日程。另外，就朝鲜与美国之间出现直接对话的可能性，韩国政府高层消息人士27日在与《东亚日报》的通话中表示：“难以想象朝鲜与美国跳过我们坐在谈判桌上，也是根本想都不敢想的画面。”如果特朗普以朝鲜核裁军、核冻结等为前提，越过尹锡悦政府，与金正恩坐在谈判桌前，韩国政府以无核化为应对朝鲜核问题的基调，其立场必然会变得尴尬。因为，韩国卷入入金正恩为特朗普再次执政而宣布南北断绝关系的“通美封南”战略中。

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