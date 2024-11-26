今年揭发25起半导体等技术海外泄露事件. November. 26, 2024 08:06. by 李相焕记者 payback@donga.com. 试图将显示器、电池等韩国核心产业技术转移到海外而被警方揭发的事件每年都在增加。据悉，大部分泄漏技术都转移到了中国。 25日，警察厅国家调查本部表示，今年1~10月已经将25起海外技术泄露事件移交给了检方。其中涉及半导体、电池等与国家安全相关的国家核心技术的有10起。国家调查本部成立的2021年只有1起的国家核心技术泄露揭发件数在2022年为4起，去年为2起，但进入今年以后剧增到了10起以上。从技术泄露国家来看，中国最多，达18起。其后依次是美国（3起）、德国、越南、伊朗、日本（各1起）等。泄露到海外的技术中，显示器有8起、半导体有7起等，占一半以上。 窃取技术的方式多种多样。拍摄受害企业的资料或通过电子邮件泄露的情况最多，各达5起。除此之外，通过社交网络泄露（3起）、USB储存（3起）、印刷（2起）、人力流失（2起）等居多。警方收回了6起海外技术泄露事件中发生的49亿韩元犯罪收益。 今年9、10月，首尔警察厅将窃取国家核心技术三星电子20纳米（1纳米等于10亿分之1米）级DRAM生产工艺技术的中国半导体公司“成都高真科技有限公司”代表和开发室长等2人以拘留状态移交检察机关。今年10月，在国内显示器企业拍摄商业秘密后，收钱泄露给中国的2名前职员被光州警察厅逮捕。警方相关人士表示：“为了根除海外技术泄露犯罪，正在推进增加专门调查人力”，“将利用多种调查方法检举技术泄露犯罪行为。”

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