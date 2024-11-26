“特朗普二期，强烈要求韩国参与对华出口管制…如果不参与，将对企业处以罚款”. November. 26, 2024 08:05. by 边钟国记者 bjk@donga.com. “特朗普二期将强烈要求韩国政府参与对华出口管制。” 24日在首尔江南区浦项制铁中心见到的前美国商务部负责出口管制的助理国务卿凯文•沃尔夫（照片）表示：“拜登政府考虑到韩中经济上的密切之处，没有向韩国施压，要求韩国参与对华出口管制”，“但是特朗普二期政府会有所不同。”他还表示，“如果韩国不参与对华出口管制，特朗普政府将对韩国企业处以罚款。” 沃尔夫前部长助理是奥巴马总统时期制定美国对华出口管制政策的核心人物。当时首次制定的该政策历经特朗普一期政府延续到了拜登政府。 沃尔夫表示：“从提名对华强硬论者参议员马可•鲁比奥为国务卿等来看，可能会将更多的产品列入出口管制目录。”这意味着美国的对华出口管制水平可能会达到最高潮。产业界认为，在特朗普二期，尖端燃气涡轮发动机技术、尖端网络感知及信号管理、无人驾驶相关产品和技术等有可能被列入新的出口管制目录。 他预计：“特别是中国200多家半导体企业将被追加到贸易限制目录中，高带宽存储器（HBM）将被追加到出口管制目录中。”HBM是三星电子和SK海力士等韩国半导体企业表现强势的产品。关键在于哪种HBM被确定为管制对象。业界相关人士预测：“HBM3（第四代）以上主要由美国企业使用，因此不会受到打击”，“配置较低的HBM1、2大量出口到中国，如果被列入管制对象，韩国企业将不可避免地受到打击。” 沃尔夫强调表示：“美国的出口管制阻止了用于尖端军事装备的最新人工智能（AI）芯片或图像处理装置（GPU）流向中国”，“美国应该向韩国说明出口管制是与安保直接相关的问题，并让其接受。不能一味地施压。” 他说：“美国当选总统唐纳德•特朗普除了安保目的外，还有可能为了美国的经济利益而使用出口管制”，“在特朗普时代，任何事情都可能发生的‘不确定性扩大’是韩国企业面临的最大问题。”

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