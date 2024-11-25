德约科维奇“突然引进”同龄竞争对手穆雷出任新教练. November. 25, 2024 07:54. by 任寶美 bom@donga.com. 诺瓦克•德约科维奇（37岁•塞尔维亚•世界排名第7位）任命曾经的同龄竞争对手安迪•穆雷（英国）为自己的新教练。穆雷在德约科维奇夺得金牌的巴黎奥运会结束后，放下球拍，准备执教生涯。 德约科维奇24日表示：“（和穆雷）从小开始就认识，度过了25年的竞争对手生活，互相把对方推向极限。我们在我们的项目当中进行了一些史诗级的对话。我以为我们的故事已经结束了，没想到还有最后一章。欢迎加入，穆雷教练”，“很高兴能够和我人生中最大的竞争对手之一站在同一边的球场上。” 德约科维奇从2018年开始到今年3月为止，在主教练戈兰•伊万尼塞维奇（53岁•克罗地亚）的指导下，拿下了12座大满贯赛冠军奖杯。但是在今年澳大利亚公开赛4强中被淘汰等陷入低迷后，师徒俩决定各走各的路。此后，德约科维奇在没有教练的情况下度过了赛季，但不仅在大满贯赛事上，在任何男子职业网球（ATP）巡回赛上都未能夺冠。穆雷说：“我将在休赛期加入诺瓦克的团队，对此感到非常兴奋，期待和诺瓦克共同度过一段时光，帮助他实现他的目标。” 德约科维奇和穆雷决定先吃一锅饭，直到明年1月12日开幕的澳大利亚网球公开赛为止。德约科维奇在24次大满贯赛事总冠军记录（历史第一）中，有10次是在澳大利亚公开赛上实现的。德约科维奇在澳大利亚公开赛决赛中交锋最多的对手就是穆雷。两位选手在2011年、2013年、2015年、2016年等先后4次在澳大利亚公开赛决赛中相遇，结果都是德约科维奇赢得胜利。穆雷也是以德约科维奇为对象赢得大满贯赛事3胜中的2胜（2012美国网球公开赛、2013年温布尔登网球公开赛）。

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