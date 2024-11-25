连续3年“死后药方”惹愤怒……应增加小额生活费贷款. November. 25, 2024 07:52. . “高部长40万韩元，赵代理90万韩元……” 单身母亲朴贞美（化名，35岁）留下的8页张遗书中密密麻麻地写着债务记录。第一次借的钱只有40万韩元。她在因再开发而面临拆除的首尔城北区“弥阿里得克萨斯”工作，因无法筹措代替患有脑中风的70多岁父亲照顾幼儿园女儿的育儿保姆的钱，涉足了非法高利贷。 本以为是救命绳，最终却成了勒脖子的绳套。瞬间利息像滚雪球一样越滚越大。由于未能在期限内偿还本息，再加上“1分钟10万韩元”的无法承受的利息，从那时起开始了恶毒的追讨。不仅是给朴某的熟人，连女儿的幼儿园教师也发送了数百条“出卖身体”的短信。此后不到半个月，朴某给女儿留下了内容为“下辈子也爱你”的遗书，独自离开了人世。 朴氏的消息传开后，尹锡悦总统本月12日表示：“无法不感到愤怒。”他同时指示：“检察机关和警方要动员调查力量，根除非法债务追讨；金融当局要全面重新检查平民金融支援政策，防止平民陷入非法高利贷的陷阱。” 感觉像是连续几年“死后药方”的既视感。尹总统去年11月在非法私人金融民生现场座谈会上也愤怒地表示：“这是喝弱者血的恶性犯罪。”此前，政府以2022年8月因无法忍受非法高利贷业主催债而一起自杀的“水原三母女事件”为契机，引起社会公愤后，成立了“根除非法私人金融泛政府工作组”。 尽管政府一再威吓，效果并不理想。金融监督院受理的非法私人金融相关受害咨询、举报件数从2021年的9918件增加到2022年的10913件，去年增加到13751件。进入今年以来，到10月为止，共受理了1.2398万件，呈持续增加之势。 弱势阶层继续被挤到非法私人金融领域。据平民金融研究院推算，去年被从贷款企业推到非法私人金融的低信用者最多达9.1万人。因为，作为制度圈最后窗口的贷款企业实际上已经关闭了贷款之门。这是因为，在法定最高利率从2021年7月开始被捆绑为20%的情况下，由于高利率长期化，筹措利率提高，滞纳率飙升，事业性大幅恶化。贷款企业信用贷款余额从2022年7月的10.3786万亿韩元剧减到今年9月的8.0594万亿韩元，骤减22.3%。同期，提供新信用贷款的贷款企业也从64家减至37家。 要大幅扩大对低信用者最多贷款100万韩元的“小额生活费贷款”的宣传和支援，确保社会安全网。自去年3月推出以来，小额生活费贷款者正在剧增。滞纳率也以8月末为准达到26.9%，比去年底（11.7%）翻了一番以上。随着金融当局取消贷款使用次数限制，预计贷款需求将进一步增大，因此有必要在国会预算案审议过程中讨论追加财源筹措方案。为了符合老百姓的急用窗口的宗旨，现在预约咨询后需要5天左右的等待时间也要尽可能减少。

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