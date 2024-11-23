金正恩：“与美国谈判已走到尽头”……重新启动核交易. November. 23, 2024 07:31. by 申镇宇记者、尹相虎军事记者 niceshin@donga.com、ysh1105@donga.com. 朝鲜国务委员长金正恩表示：“我们已经和美国一起走到谈判主要路线的尽头。（谈判的）结果让我们确信，超大国（美国）并没有共存的意志，而是彻底的实力立场和侵略性、敌对的对朝政策。”在特朗普首届政府时期，朝鲜曾两次参加朝美首脑会谈等谈判，但事实上以“无协议”结束。朝鲜以此经验为基础，针对特朗普第二届政府，预告了以核武器为基础的“强对强”对决。不过也有分析认为，金正恩在特朗普再次执政后首次提出“谈判”“共存的意志”等表述，这本身就暗示了与特朗普的“大交易”意志。韩国政府一名消息人士表示：“金正恩因核武器高度化而信心大增，暗示了只要特朗普做好铺垫就能以核裁军而不是无核化等为前提再次见面的可能性。” 据朝鲜中央通讯社22日报道，金正恩21日在平壤举行的武器装备展示会“国防发展-2024”开幕式纪念演说中做出了上述表示。展示会动员了新型坦克、自爆型无人机等各种火箭炮和中短程弹道导弹等最新武器。特别是舞台两侧还展示了可以打击美国本土的“火星-18”型和上月底首次试射的“火星-19”型等固体燃料洲际弹道导弹。一名韩国军方人士表示：“这是旨在向俄罗斯追加出口武器的展示，也是为了向明年1月上台的特朗普政府展示核导弹的高度化，并在今后谈判时提高身价。” 金正恩当天重点提到了美国。他说：“美国称‘绝对不敌对’的花言巧语，世人早就听作是奇言怪论。”相反，他根本没有提到韩国。有分析认为，此举暗示越过尹锡悦政府、只与美国面对面坐在一起的“通美封南”意图。韩国政府消息人士也表示：“这被解读为，在韩半岛紧张局势达到最大值后，试图与特朗普政府进行朝美直接交易。”特朗普在竞选总统时也曾多次提及与金正恩再次会面的可能性，包括“我和金正恩相处得很好”“和拥有核武器的朝鲜相处甚得”等。 在这种情况下，韩国政府高层官员在接受《东亚日报》电话采访时表示：“据了解，俄罗斯已经在朝鲜实现常规武器现代化方面给予了帮助。”朝鲜甚至向俄罗斯大规模派兵，升级为血盟关系，俄罗斯为此可能提供了新型战车改良、老式战斗机性能改善或导弹技术支援等。

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