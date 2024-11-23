活灵活现的渔村人文学. November. 23, 2024 07:30. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 直到20世纪60年代，延坪岛还聚集着黄花鱼群。每年4、5月，延坪岛海域都会出现大量黄花鱼，巨大的黄花鱼群闹出的动静让人难以入眠。小岛上聚集了数万名追逐（鱼）满舱梦想的船员。岛上的早期销售资金泛滥，商店和娱乐场所迎来了繁荣景象。还有不亚于首尔明洞的回忆。当时是“黄金时期”，甚至有人说“延坪岛渔业合作社的每日出纳额比韩国银行出纳额还要多”“想做延坪岛渔业合作社专务，不愿担任黄海道道知事”等。 但是，随着黄花鱼捕捞量的减少，繁荣的灯光熄灭了。虽然捕蟹代替了黄花鱼，但很难找到像过去一样的活力。随着韩朝关系陷入僵局，延坪岛成了可以切身感受到分裂紧张感的地方。前往延坪岛进行观察调查的作者这样描述其变化。“延坪岛是一个军事要塞。居民中有一半是军人及其家属。”。 国立民俗博物馆学艺研究师著有《鱼类人文学》和《渔村人文学》一书，讲述了生活在大海中的鱼和以大海为根据地的人们的故事。不分东海、西海、南海、济州，在韩国全境的大海中奔走取得的调查内容和地区居民的采访生动地展现了出来。随着捕获的鱼种的变化，渔村的面貌也悄然发生变化。韩国三面环海，鱼种繁多，由此带来的渔村人的喜怒哀乐也丰富多彩。

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