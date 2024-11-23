令人失望的“价值提升”必须坚持下去的理由. November. 23, 2024 07:30. . 美国总统选举后韩国股市动荡不安的最近，无论与谁见面，对话都归结为对“韩国股票市场”的感叹。老熟人自嘲说：“此前大家都说‘逃离股市按智力顺序’，我坚持了下来，但现在真的该放手离开了。”难怪会出现这样的发言。KOSPI指数（韩国综合股价指数）在美国大选后，在美国、欧洲、亚洲主要国家的股市中，唯独呈现出低迷的收益率。 由于对美国当选总统唐纳德•特朗普的美国优先主义、高关税的担忧，以出口为中心的韩国股市脆弱，也很难归咎于特朗普。这是因为，虽然高呼“词典中最美丽的单词是关税”的特朗普是可怕的存在，但美中贸易纷争的当事者中国也比韩国的下跌趋势要小。 全世界都面临特朗普再次执政的局面，如果只有韩国股市是一直病怏怏的，那么最终问题还是在我们身上。冷静地看，在美国股市涌现出英伟达、特斯拉等新代表企业时，韩国股市数十年来一直只关注三星。KOSPI指数之所以止跌，也是在三星公布10万亿韩元左右的本公司股票购买计划之后。市场信心跌入谷底，各种阴谋论铺天盖地。由于来源不明的信息，乐天集团的股价下跌后好不容易才稳定下来，再次证明了韩国股市对传闻有多么脆弱。再加上趁市场混乱，部分企业还展开了有偿增资“夜猫子公示（指在股市交易完全结束后的深夜偷偷地公布重要消息）”。 从年初开始推进的政府的价值提升（value up•提高企业价值）政策也没有发挥任何效果。为了消除对韩国股市的低评估，发表了价值提升支援方案，甚至还推出了包含价值提升优秀项目的“韩国价值提升指数”，但是一公开就围绕编入项目而引起争议的“价值提升指数”在熊市里无能为力。再加上因迟缓的有偿增资公示而引起问题的企业也包括在价值提升指数中，这一点让投资者更加生气。 对此，有人怀疑说，这不是价值提升，而是贬值。但是，对于现在才刚刚开始1年的价值提升政策，目前谈成败还为时过早。因为数十年来一直存在的韩国股市低评估很难在短期内消失，最重要的是，价值提升最终是长期战。 日本也为了克服失去的30年，选择了“价值提升”，坚持了10年以上，勉强取得了效果。最近参加本报论坛的日本金融厅厅长堀本善雄强调说，价值提升是“10年综合套餐”，并暗示说，试图改变企业、金融机构、家庭等连接投资链的所有当事人行为的结构性改革才是价值提升成功的“钥匙”。 也就是说，只有不悲不喜，以长远的呼吸坚持10年，市场主体才能发生变化，才能期待效果。即使价值提升不能改变企业的根本竞争力，韩国股市下跌的信赖度也会稍微提高一些。要想抓住离开的投资者，必须执着地变化和变化。

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