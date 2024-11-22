这次动员了“英国支援的风暴之影”，乌克兰正式攻击俄罗斯本土. November. 22, 2024 08:50. by 趙은아 achim@donga.com. 据美国彭博社报道，当地时间20日，乌克兰用英国支援的远程空对地巡航导弹“风暴之影（Storm Shadow）”首次攻击了俄罗斯本土。继前一天用美国支援的远程地对地导弹ATACMS首次攻击俄罗斯布良斯克州后，又用英国支援的武器攻击了俄罗斯本土。有分析认为，乌克兰利用西方支援的导弹正式攻击俄罗斯本土。 彭博社援引一位不愿透露姓名的西方当局人士的话报道说：“作为应对朝鲜向俄罗斯派兵的应对措施，英国批准乌克兰使用风暴之影”，“英国政府认为朝鲜派兵致使乌克兰战争扩大。” 英国和法国共同开发的风暴之影是战斗机攻击地面目标的巡航导弹。与ATACMS一起被认为是最容易攻击俄罗斯本土的武器。但是，此前英国也像美国一样担心战争扩大，一直将风暴之影的使用范围限制为乌克兰领土。 彭博社分析称，“美国当选总统唐纳德•特朗普曾保证，如果明年重返白宫，将迅速结束战争”，“因此，西方盟国产生了在（终战）会谈之前加强对乌克兰援助的紧迫感。” 俄罗斯克里姆林宫同一天表示“已经做好了与特朗普当选人讨论停战的准备”，但西方加强了攻击支援力度，乌克兰战争似乎进一步激化。英国国防部长约翰•希利在本国议会上表示：“最近亲眼目睹了（盟国）对乌克兰的行动和计划正在发生重大变化”，“我们也决定增加两倍左右的援助。”

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