尹锡悦结束出访回国……内阁和幕僚团改组进入广泛考察阶段. November. 22, 2024 08:49. by 申娜莉记者、李相宪记者 journari@donga.com、dapaper@donga.com. 尹锡悦总统21日结束参加亚太经合组织和二十国集团峰会等出访回国，能否加快内阁改组和幕僚团调整等人事改革备受关注。 据总统室21日透露，总统秘书室长郑镇硕将在近期内向尹锡悦报告出访期间考察的人事资料。因为得到各界各层的人事推荐，进入了广泛考察，所以要向尹锡悦报告其间的情况，确定人事革新的方向。 执政党内有人提出，六选国会议员副议长朱豪英、五选议员权宁世、前国土交通部部长元喜龙等可以成为国务总理韩德洙的继任者。不过，总统室内部也有人表示，“总统是否下定决心更换总理还是未知数”，认为现在下结论还为时尚早。总统室高层相关人士在通话中表示：“总理听证会不是例行公事，将是最苛刻的听证会。不管是谁，要想得到在野党的同意，在国会得到批准并不容易。” 从尹锡悦政府初期开始一起工作的行政安全部部长李翔敏、副总理兼教育部长李周浩、保健福利部长官曹圭鸿等长寿部长也很有可能被替换。据悉，长期空缺的女性家庭部部长和政府组织法修改后新设的副总理级人口战略企划部部长的人选也在进行中。同时，被称为“总统夫人金建希人马”的总统室幕僚团也将在内阁改组后依次整理去留问题。 不过，尹锡悦的人事改革预计在下个月国会预算案处理后正式开始。据悉，预算案处理的法定时限很有可能推迟到12月2日，最快将于年末年初确定。 总统办公室内部表示，“人事改革的关键不是时机，而是内容”，表现出慎重的态度。在野圈的形势变化也会对总理任命等产生影响，因此也有可能成为人事革新的变数。总统室高层相关人士表示：“25日共同民主党代表李在明涉嫌教唆伪证将会判决，如果被判有罪，共同民主党也会改变局面。”

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