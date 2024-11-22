特朗普风暴中，韩国企业一齐要求“停止修改商法”. November. 22, 2024 08:48. by 全南赫记者、金俊一记者 forward@donga.com、jikim@donga.com. 三星、SK、现代汽车、LG等16家主要企业的社长团表示，“韩国经济处于非常困难的状况”，发表了以中断商法修改讨论、集中力量克服经济危机为核心要义的罕见的“紧急联合声明”。 在美国特朗普再次执政带来的不确定性增加的情况下，韩国经济界采取集体行动要求停止立法限制。这是自2015年7月中东呼吸综合征流行导致内需持续停滞后，时隔9年，以韩国经济人协会等经济团体为中心，主要企业再次发表联合声明。 社长团21日在首尔中区小公洞乐天酒店聚会，特别就以把董事的忠诚义务扩大到股东为核心的共同民主党的商法修订案表示，“如果修订案得以通过，由于诉讼泛滥和海外投机资本的攻击，理事会的正常运营将变得困难，发掘新增长动力将面临困难”，要求中断讨论。 国民力量党代表韩东勋当天在国会会见记者时表示，股东之间的利害关系不同，如果将“（所有）股东”列入忠诚义务对象，可能会引发很多混乱，对在野党的商法修正案表示反对。 16家公司的社长团担心地表示：“随着韩国经济增长动力的减弱，实现2%的增长率也变得困难。很多投资者在企业的增长性放缓后，相比国内更喜欢投资美国股市，企业负债因长期不景气而大幅增加。”他们还表示：“内需因家庭负债等问题很难摆脱结构性停滞，就连勉强支撑的出口也随着贸易保护主义的扩散，全球环境恶化，今后很难保证。在贸易保护主义的氛围中，各国正在全力支援尖端产业。为了不错过黄金时间，请尽快给予支援。” 主要大企业社长团聚在一起发表罕见的声明，是因为很多人担心，在特朗普的不确定性中，如果商法修订案也在国会获得通过，将难以承受。三星电子负责对外合作的社长朴承熙（音）、SK SUPEX追求协议会交流委员长李亨熙、现代汽车战略企划室副社长金东旭、LG化学首席财务官副社长车东锡等16个公司的社长团和韩国经济人协会常务副会长金昌范出席了当天的声明发表。

한국어