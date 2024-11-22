“韩国经济陷入艰难的泥潭”……16家企业社长团时隔9年发表紧急声明. November. 22, 2024 08:46. . 三星、SK、现代汽车、LG等16家主要企业的社长团21日发表紧急联合声明说：“如果像现在这样的困难持续下去，韩国经济稍有不慎就会陷入难以摆脱的泥潭。”主要企业社长团聚在一起发表声明，是自2015年7月因中东呼吸综合征流行导致内需持续停滞后9年来的第一次，是非常罕见的事情。 社长团认为韩国经济的现状是危机。由于增长动力减弱，经济增长率达到2%也变得困难，内需因家庭负债等原因很难摆脱结构性停滞。就连一直坚持的出口也因美国特朗普第二届政府上台带来的贸易环境变化等原因，很难预测未来。随着汇率上升，企业负债剧增，经营环境日益恶化。认为韩国企业增长前景较差的投资者们正在离开韩国市场。 社长团强调，为了韩国经济再次飞跃，政府和国会、国民和企业要齐心协力。社长团要求政府和国会称，“相比规制立法，更应该致力于启动经济的法案和预算”。特别是，如果以扩大理事忠诚义务等为主要内容的商法修订案在国会获得通过，将对原本不确定性增大的经营造成严重打击。社长团表示：“由于诉讼泛滥和海外投机资本的攻击，理事会的正常运营和新成长动力挖掘变得困难，因此将归结为破坏企业竞争力。” 为了搞活经济，社长团还提出了果断的规制改革。各国正在全力支援尖端产业，因此不能错过黄金时间。特别是向政府要求，对人工智能、半导体、二次电池、移动设备、生物、能源、产业用材料等给予大力支援。企业也决心站在变化的中心，努力发掘新事业和创造工作岗位。 虽然企业迫切呼吁，但政府和政治圈却闭口不谈。国际货币基金组织警告，韩国明年的增长率有可能下降到2%以下，要求“需要强有力的经济政策”。但看不到突破低增长的领导能力。韩国政府表示，“危机状况和不安状况已经过去”，忙于自夸成果。政治圈只专注于阻碍企业发展的立法。摆脱低增长的解决方法就是创造有利于企业的环境，提高经济活力。不能再无视作为突破危机先锋的企业的呼吁。

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