韩国研究团队在世界上首次成功无线发送大脑信号. November. 20, 2024 08:29. by 崔智媛记者 jwchoi@donga.com. 韩国研究团队开发出了可以用无线记录大脑信号的设备。这是世界上首次开发的在猴子等灵长类动物中发挥作用的无线脑神经记录器。期待今后能为帕金森、阿尔茨海默等无法征服的疑难性脑疾病的治疗研究做出贡献。 大邱庆北科学技术院19日表示，机器人及机械电子工学系教授张京仁（音）和韩国生命工学研究院责任研究员李英全（音）共同研究团队开发出了“完全植入型无线脑神经信号记录器”。该技术无需电池，利用无线电力传输和通信，可以实时记录灵长类动物进行特定行动时产生的脑神经信号。研究团队将该装备移植到实验用猴子的脑部后，在一个月内成功测定了猴子的脑神经信号。 此前的脑神经信号记录器大部分是通过电池或有线连接启动的。在人的大脑中插入电极，读出想法的Neuralink（神经链接）的设备也是用电池驱动的。在这种情况下，为了更换电池，需要再次进行手术。 此次开发的装备即使没有电池也可以启动，而且通过无线通信读取大脑信号，因此动作自由，这一点具有很大的优点。还结合了以人工智能为基础的神经信号分析技术，提高了准确度。 张京仁说：“非人类灵长类动物是在几乎没有意识的情况下被植入了设备，在这种事实上的自然状态下，通过无线方式测定了脑神经信号。期待对目前医学工学技术很难治疗的帕金森、阿尔茨海默病等治疗研究做出贡献。”

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