只会增加N考生人数，教育部居然声称“高考改革已经扎根”. November. 20, 2024 08:27. . 韩国教育部19日公布了尹锡悦政府上半年教育领域的成果。内容是，从引进常春学校到入学考试改革、建立大学革新生态系统、教育部大转换等，9个教育改革课题的成果“将在现场各处扎根，在任期后半期将取得国民切身感受到的成果”。今年以小学一年级学生为对象引进的常春学校确实减轻了照顾负担，但考虑到其他政策与改革相距甚远或产生副作用，应把当天的发表自评为“脱离现实”。 教育部特别就入学考试改革评价说：“排除‘杀手题’（高难度考题）政策正在稳定下来。”如果要培养创意性人才，就要全面改编五枝多选型高考制度。将调整问题难易度作为引发“教育现场大胆变化”的改革课题固然荒唐，但能否落实到教育现场更是疑问。政府去年6月突然发表排除“杀手题”的政策后，出于对“高考变水”的期待，N次重考生增至28年来的最高值15.7万人。去年小学、初中、高中的私教育费达到相当于三星电子研究开发费的27.1万亿韩元，创下历史最高纪录，其中“杀手题”风波也起到了一定的作用。 今年是没有“杀手题”的高考第二年，再加上政府突然宣布医科大学扩招，N考生比去年还增加16.17万人。在去年的入学考试中被医大录取最多的10所高中，今年出现了N考生比高三考生多1.2倍的逆转现象。虽然低出生率导致高中生减少，但入学竞争不仅没有缓解，反而因N考生增加，社会费用剧增，大学教育也因中途脱离的学生而搁浅。这明明是入学考试政策的失败，怎么能说是成果呢？ 教育改革在政府的四大改革中，仅次于医疗改革。因为，虽然年金和劳动改革没有实行，但确定了方向，相反，教育改革连正确的课题都没有设定。为了制定长期的教育政策，还另外设立了国家教育委员会，但任期过半还把排除“杀手题”称为入学考试改革，真是令人郁闷。明年还将全面实行给高中教育带来巨大变化的高中学分制。要尽全力落实预定的制度，同时要避免出现即兴政策，给教育现场带来混乱。

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