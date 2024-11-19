为应对朝鲜派兵，拜登允许乌克兰使用远程导弹. November. 19, 2024 07:47. by 巴黎=常驻记者 赵恩娥、申圭镇记者 achim@donga.com、newjin@donga.com. 《纽约时报》当地时间17日报道说，美国总统拜登为了应对朝鲜向俄罗斯派兵，允许乌克兰将美国支援的地对地导弹用于攻击俄罗斯本土。有分析认为，任期还剩两个月的拜登总统为了提高对乌克兰的支持强度，打了进行重大转变的主意。 据《纽约时报》报道，拜登允许乌克兰使用射程约300公里的地对地导弹“ATACMS”攻击俄罗斯本土目标。美国政府官员认为，该导弹很有可能是为了防御位于俄罗斯本土西南部库尔斯克的乌克兰兵力而针对俄罗斯军队和朝鲜军队进行的攻击。 据悉，拜登总统此前不允许乌克兰用ATACMS攻击俄罗斯本土，但上月确认朝鲜向俄罗斯派兵后，决定改变战略。美国政府人士向《纽约时报》表示，虽然不期待此次战略变化从根本上改变战争态势，但此举旨在向朝鲜发出“朝鲜军队羸弱，不能再派遣兵力”的信息。 俄罗斯立即表示反对。据路透社报道，俄罗斯众议院国际问题委员会副委员长弗拉基米尔·扎巴罗夫就此次措施表示，“这是向第三次世界大战开始的巨大一步”，表示俄罗斯将立即予以应对。 另一方面，朝鲜国务委员长金正恩在时隔10年召开的大队长、大队政治指导员大会上表明了“加强核武装”的意志。事实上这是自5日美国举行总统选举以来，朝鲜首次面对特朗普第二个执政期向美国发出信息。朝鲜中央通讯社等朝鲜官方媒体18日报道称，金正恩15日表示：“加强核武力的路线对我们来说早已是不可逆的政策。现在剩下的只是为了让核武器能够履行遏制战争的使命和第二使命，具备更加完善的启动态势。”

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