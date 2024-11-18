“黄仁范在球场上的样子有几分齐达内的影子”. November. 18, 2024 07:49. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “看过（齐内丁）齐达内的比赛视频，今天看着你的比赛，我想起了齐达内。” 15日，韩国国家足球队队长孙兴慜（托特纳姆热刺队）在与科威特队的2026北中美世界杯亚洲区第3轮预选赛客场比赛结束后，从背后抱住后辈黄仁范（28岁•费耶诺德队），并做出了上述表示。也就是说，当天凭借2次助攻帮助韩国队以3比1获胜的中场球员黄仁范看起来像法国的“传奇”齐达内。球员时期收获“艺术足球”、“球场大师”等众多美誉的齐达内1998年在本国举行的世界杯上带领法国队夺冠。 黄仁范在与科威特一战的上半场第10分钟，凭借犀利的斜传球帮助吴世勋（町田泽维亚）率先攻入一球。裴峻浩（斯托克城）在下半场第29分钟攻入的韩国队本场的第三个进球也是从黄仁范绝妙的渗透传球开始的。足球统计专门媒体《Sofascore》给不是得分球员的黄仁范打出了两队中最高的评分（8.7分）。 黄仁范在前主教练保罗•本托（葡萄牙）率领国家队的2018年9月与哥斯达黎加队的比赛（2比0•韩国胜）中上演A级比赛首秀。此后，他凭借着大量的跑动和积极的压迫获得高分，占据了主力位置，被称为“本托号的皇太子”。在2022年卡塔尔世界杯上，他跑动距离（4场比赛总长45公里）是韩国选手中最长的，为球队进军16强做出了贡献。 黄仁范在洪明甫执掌国家队指挥棒后举行的北美中南美世界杯亚洲区第3轮预选赛上，也作为核心中场活跃在球场上。黄仁范在第3轮预选赛5场比赛中全部首发出场。据《Sofascore》数据显示，黄仁范在第3轮预选赛上传出了13记“关键传球”（连接射门的传球），是韩国中场球员中传威胁球次数最多的。黄仁范在与科威特队的比赛中获胜后表示：“如果结果不好，国家队可能会非常动摇。为了取得好成绩而继续努力是球员们的义务。” 2015年在K联赛大田队首次出道职业联赛的黄仁范在2019年加入美国职业足球大联盟（MLS）温哥华白帽队，进军海外联赛。此后，他先后在喀山鲁宾（俄罗斯）、奥林匹亚科斯（希腊）、贝尔格莱德红星（塞尔维亚）等球队效力，并于今年9月披上了费耶诺德队（荷兰）的战袍。荷兰联赛在黄仁范此前效力的欧洲舞台中，欧洲足球联盟（UEFA）联赛排名最高，位居第6位。黄仁范的转会市场价值（预想转会费）正在持续上升。2019年在温哥华队效力时，他的身价仅为120万欧元（约18亿韩元），但上月达到了1000万欧元（约147亿韩元）。 黄仁范在加盟费耶诺德队一个月后，被荷兰联赛事务局列入10月联赛最佳11人名单。起到费耶诺德队司令官作用的黄仁范本赛季共参加了8场联赛，取得了2粒进球和1次助攻的成绩。2002年韩日世界杯时带领韩国队进入4强的前任主教练胡斯•希丁克（荷兰）在接受本国媒体采访时表示：“黄仁范在比赛中表现得像队长一样，这一点值得肯定。” 费耶诺德队的球迷们已经为黄仁范制作了助威歌。助威歌的歌词中写道：“谁也赢不了我们的韩国人黄仁范。朝鲜的金正恩也一样。”黄仁范说：“外国人为我制作助威歌，还加入了我是韩国人的歌词，我感到很自豪。”

한국어