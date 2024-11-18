韩国儿童读物如今也“阔步”走向世界. November. 18, 2024 07:47. by 金素敏记者 somin@donga.com. 国内第一个国际儿童图书展将于本月在釜山开幕。 大韩出版文化协会将于28日至12月1日在釜山海云台区国际会展中心（BEXCO）举行第一届“2024釜山国际儿童图书展”。这是韩国国内首次举办儿童图书展。包括134家韩国儿童专门出版社及团体在内，来自15个国家和地区的26家海外出版社及团体将参加此次图书展。大韩出版文化协会17日表示：“这将成为出版社、作家、儿童文化信息产业相关人士以书籍为媒介进行交流，向世界介绍韩国儿童图书的舞台”，“期待在因生育余波导致国内儿童图书需求停滞的情况下，能够成为开拓海外市场的平台。”目标是打造意大利博洛尼亚国际儿童图书展的亚洲典范。 今年釜山国际儿童图书展的主题是想象之国“勒皮他”。勒皮他（飞岛）是乔纳森•斯威夫特的小说《格列佛游记》中格列佛第三次旅行的天空中出现的想象之国。包含了用孩子们的无限想象力创造愉快空间的意义。 在以“培养”、“飞翔”、“映照”、“吸引”为主题的主题展示会上，将展示约400本儿童图书。利用亚克力马克笔在气球上画画、制作钥匙链、制作属于自己的画册等孩子们可以亲自参与的体验项目也将在书展期间经常运营。 国内外著名作家将作为读书会演讲者参加其中。2020年获得被称为童书界诺贝尔奖的儿童文学奖“阿斯特丽德•林德格伦纪念奖”的白熙娜作家、2022年“汉斯•克里斯蒂安•安德森奖插画部门”获奖作家李秀智作家、2024年“卡尔德科特奖名誉奖”得主车浩允作家将在现场与读者见面。 海外图画书作家有意大利出身的世界级图画书作家大卫•卡利、2022年博洛尼亚儿童书展年度插图画家意大利作家朱莉娅•帕斯托里诺、2021年博洛尼亚拉加奇奖虚构部门大奖得主台湾插图画家林莲恩等。 釜山现代美术馆、现代儿童书美术馆、釜山图书馆等也将展示多种文化内容。釜山市厅开放图书馆、釜山广域市立市民图书馆等釜山和庆南地区的图书馆作为事前活动的一环，到24日为止，每个周末都会邀请黄善美、李琴伊、苏润京（以上人名均为音译）等作家进行演讲。 此次儿童图书展免费参观。入场券可在27日之前通过釜山国际儿童图书展官方网站的事前登记获取。

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