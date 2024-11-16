李太锡上演国家队首秀，留下韩国足球历史上第三对“父子均出战A级比赛”的记录. November. 16, 2024 07:44. by 金正勋记者 hun@donga.com. 韩国国家足球队后卫李太锡（22岁•浦项制铁）在14日举行的2026北中美世界杯亚洲区第3轮预选赛与科威特队的客场比赛中替补上场，留下了韩国足球历史上第三对“父子均出战国家队A级比赛”的记录。李太锡是韩国队2002年进入韩日世界杯4强时的功臣、龙仁市足球中心总教练李乙容（49岁）的儿子。此前，金灿基（1932~2011年）-金锡元（63岁）、车范根（71岁）-车斗里（44岁）父子先后代表国家队出战A级比赛。 李太锡在与科威特队比赛的下半场19分钟的时候替换李明载（31岁•蔚山现代）上场，首次参加了A级比赛。他穿着与父亲在国家队选手时期同样的13号球衣踏上了球场。担任左后卫的李太锡说：“没想到今天能参加比赛。真的非常激动和高兴”，“我联系了父亲，父亲说‘作为第一场比赛，好像做得很好’。”李乙容总教练在24岁的1999年3月与巴西队进行友谊赛时，首次参加了A级比赛。首次参加A级比赛，李太锡比父亲早2年。中场球员李总教练出战了51场A级比赛，攻入3球。 李太锡被列入世界杯亚洲区第3轮预选赛11月2连战召集名单，首次入选成人国家队。足球代表队主教练洪明甫当天就李太锡的A级比赛首场比赛表示：“投入比赛的时间段是艰难的时期，但是踢得很好。整体上来说是不错的国家队首秀。”李太锡于2021年在K1联赛首尔FC队首次亮相职业联赛，并在本赛季途中的8月转会到了浦项制铁队。他在K1联赛共参加了100场比赛（1粒进球、6次助攻）。

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