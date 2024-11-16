路透社：“特朗普政权交接委员会计划废除削减通胀法相关电动汽车补贴”. November. 16, 2024 07:44. by 洪政秀记者、全南赫记者 hong@donga.com、forward@donga.com. 据路透社当地时间14日报道，美国当选总统特朗普的政权交接委员会计划废除拜登政府实行的《削减通货膨胀法案》规定的电动汽车补贴。《削减通货膨胀法案》规定向购买北美生产的电动汽车的消费者每辆最多支付7500美元（约1050万韩元）的补贴，即将上台的特朗普政府则表示要废除该制度。分析认为，特朗普在大选过程中一直高呼“大规模减税”，旨在通过减少补贴筹集履行承诺所需的数万亿美元资金。 一些人担心，《削减通胀法案》给电动汽车电池生产企业的补贴即“尖端制造税额减免”也会被废除。有人担心，实行《削减通胀法案》后攻击性地增加对美投资的现代汽车、LG能源解决方案等韩国整车、电池制造商将由此不可避免地受到打击。 特别是，绝对依赖美国电动汽车市场的韩国电池业界将遭受巨大损失。甚至有人认为，韩国电池企业为了获得“尖端制造税额减免”，在拜登政府时期对美国进行大规模投资，到了“过度投资”的地步，如今又由于对电动汽车持否定态度的特朗普再次执政，面临着遭受直接打击的危机。受此影响，15日韩国股市LG能源解决方案（-12.09）、SK创新（-6.43）、三星SDI（-6.81）等电池相关股均大幅下跌。

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