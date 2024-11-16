尹锡悦的国政支持率时隔3周小幅反弹至20%. November. 16, 2024 07:43. by 申娜莉记者、金成模记者 journari@donga.com、mo@donga.com. 15日公布的一项舆论调查结果显示，尹锡悦总统的国政运营支持率时隔3周再次回到20%。20%是国政动力的心理马其诺防线，在两周前首次崩溃，并在任期中间点即将到来之际跌至最低值17%，之后小幅回升。尽管支持率止跌回升，但“总统夫人金建希相关问题”（16%）连续4周成为国政运营负面评价最高的要因。 韩国盖洛普当天公布的11月第二周的舆论调查结果显示，对尹锡悦履职的肯定评价为20%，比上周上升3个百分点。否定评价为71%，比就任以来的最高值、前一周的74%下降了3个百分点。 从各地区支持率来看，保守核心支持层大邱、庆北的支持率比上周提高14个百分点，达到37%。盖洛普分析称，“尹总统的支持率下降趋势已经停止，国民力量党支持层、70岁以上人群、大邱和庆北地区等地的变化幅度很大。对于7日的国民谈话和记者招待会，部分现有支持层似乎给予了关注和响应”。 据统计，国民力量党和共同民主党的支持率分别比前一周下降2个百分点，降至27%和34%。尹锡悦的支持率上升，执政党的支持率下降，出现了“反向脱钩现象”。特别是，执政党的支持率是现政府上台以来的最低水平。 党内亲韩东勋派系表示：“这是误差范围内的下跌。总统道歉后如何践行，肯定会让党的支持率受到影响。”亲尹锡悦派议员表示：“此前，韩东勋代表与尹总统针锋相对，获得了反射利益，但随着尹总统道歉并采取行动，情况发生了逆转。”

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