韩国政府口头介入，但韩元对美元汇率仍保持在1400韩元左右. November. 15, 2024 08:10. by 李栋勋记者、申亚衡记者 dhlee@donga.com. 在美国大选后连日飙升的汇率下，政府迟迟才出面介入，但最终韩元对美元汇率未能突破1400韩元大关。美元持续走强，再加上外国投资者流失等，1400韩元的高汇率正在固定化。股市也止步于平稳势头，未能取得有意义的反弹。 副总理兼企划财政部长官崔相穆14日上午召开紧急宏观经济座谈会，嘱咐道：“如果金融、外汇市场变动性过度扩大，请及时迅速实施积极的市场稳定措施。”随着汇率持续暴涨，政府打出了口头介入这张牌。政府口头介入外汇市场是自中东地区局势不稳定导致汇率暴涨的4月份以后7个月以来的第一次。 但是当天韩元对美元汇率比前一日下跌1.5韩元，以1405.1韩元（以下午3点半为基准）结束了周间交易。有人批评说，虽然政府出面进行“恫吓”，但汇率连续3天突破“心理马其诺防线”1400韩元，不得不让人怀疑政府是不是失去了对国内外汇市场的控制权。 市场分析认为，随着美国共和党横扫参议院和众议院的“赤色浪潮（red sweep）”成为现实，美元持续走强的影响更大。当天，体现美元对主要六国货币比价的美元指数（Dollar Index）最高达到106.78，这是去年11月以后1年来的最高值。 由于受到高汇率的影响，担心外汇损失的外国投资者加速了脱离，股市也持续低迷。虽然韩国综合股价指数比前一天上涨0.07%，以2418.86收盘，但外国投资者的抛售额超过2000亿韩元，连续5个交易日保持净抛售。

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