巴黎圣母院克服火灾，时隔5年将于下月“复活”. November. 15, 2024 08:09. by 趙은아 achim@donga.com. “全世界的人都渴望重新回到巴黎圣母院的穹隆（穹•中间又高又长的弯曲的天花板）下面。” 据法国日刊《世界报》报道，巴黎大主教洛朗•乌尔里希13日（当地时间）在法国巴黎圣母院下属的文化遗迹Collège des Bernardins（贝纳尔丹学院）举行记者招待会，做出了上述表示。也就是说，巴黎圣母院自2019年4月15日火灾发生后，时隔5年多将再次回归大众视野。官方重新开馆纪念仪式将于下月7日举行，但普通信徒参与的首次公开弥撒将于下月8日上午举行。 巴黎圣母院于1163年动工，拥有861年历史，在18世纪被改造后于19世纪复原，历经几个世纪成为法国巴黎天主教的象征。12世纪巴黎市繁荣昌盛，众多大学入驻后，一起经历了以艺术、知识为中心的成长过程。 每年有1300万人光顾的巴黎圣母院在2019年4月15日维修工程途中发生不明原因的火灾，导致高96米的尖塔倒塌，大部分木制屋顶被烧毁。看到当时人类文化遗产虚无地倒塌的情景，巴黎市民们悲痛不已，流下了眼泪。 法国政府似乎是为了安抚悲伤市民的心情，以火灾发生5年后重新开馆为目标，每天投入500名左右人力进行复原工作。其结果，将于下月7日晚举行由教区主要人士和法国总统马克龙等国内外人士参加的纪念仪式。法国日刊《费加罗报》报道说，马克龙总统根据1905年法制化的世俗主义原则（教会和国家分离），在非大教堂内部的广场进行简短的演讲后，将出席在内部举行的重新开馆纪念弥撒。 普通信徒参加的大教堂的首次公开弥撒将于下月8日上午举行。考虑到访客会蜂拥而至，大教堂决定在下月8日至14日的头一周开放至晚上10点。还计划运营在线预约系统。事前预约从访问日两天前开始。团体访客从明年2月开始可以前往大教堂。 此前，法国文化部长官拉西达•达蒂曾提议从访客那里收取入场费，用作遗产保护基金，但教区对此表示反对。教区最终宣布免费入场。杜马大教堂主任司祭奥利维尔•里瓦多向当地媒体法国新闻广播电台（FranceInfo）解释说：“我想给所有想要重新发现巴黎圣母院之美及其卓越的复原结果的人们（免费访问的）机会。”

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